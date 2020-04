Deze mensen denken dat ze echt met alles weg kunnen komen. Snelwegen blokkeren, met tractoren door beschermde natuur heen denderen, deuren kapot rijden, alles om burgers en politici onder druk te zetten om vooral in het sprookje ‘boeren zijn zo goed voor ons en hun dieren’ te blijven geloven. En natuurlijk ook in de huidige crisis zien ze hun kans weer schoon.

Ik heb het over Famers Defence Force (FDF). Ze hebben namelijk een commercial gemaakt ‘Veeteelt hoort bij Nederland’, die dagelijks wordt uitgezonden op televisie, waarin de ene leugen met de andere wordt afgewisseld:

Laten we eens kijken naar een paar van de leugens die FDF poneert:

“Boeren produceren ons voedsel puur natuur en zijn goed voor dieren.”

Puur natuur? Goed voor de dieren? In de vee-industrie leven de dieren dicht op elkaar in stallen en komen nooit buiten. Nog steeds worden de staartjes van biggen zonder verdoving afgebrand, kalfjes meteen na de geboorte bij hun moeder weggehaald, liggen zeugen tussen stangen in zogenaamde kraamkooien, hebben de ouderdieren van vleeskuikens chronisch honger, hebben eenden geen zwemwater tot hun beschikking, haalt 1 op de 6 konijnen niet eens de slachtleeftijd door stress en ziekte en ga zomaar door.

En dan heb ik het nog niet gehad over het feit dat de productie in de industrie zo hoog mogelijk moet zijn tegen zo weinig mogelijk kosten. Plofkip, plofvarken zijn zomaar wat woorden die de lading goed dekken. En wat te denken van dat blanke kalfsvlees waarbij bij de dieren bewust bloedarmoede wordt veroorzaakt. Want tja, dat blanke vlees dat is het belangrijkste. En omdat ze niets opbrengen worden ‘restproducten’ als geitenbokjes en haantjes vernietigd. En dan heb ik het ook nog niet over de dagenlange transporten van fokvee en of slachtvee en niet over de stalbranden en niet over ga zo maar door.

De dieren in de Nederlandse vee-industrie leven alles behalve natuurlijk en worden alles behalve gezien als levende dieren met gevoel. In de vee-industrie is een dier geen dier maar een ding dat toevallig ook nog beweegt.

Door de dieren zo te fokken en te houden, leven de dieren in een zeer onnatuurlijk systeem en zijn ze als gevolg daarvan gestrest. Het afweersysteem van de dieren is dan ook chronisch overbelast en ze zijn extra vatbaar voor ziekten. Bijkomend probleem is dat ze daardoor ook een extra groot risico vormen bij een zoönose-uitbraak.

Maar de vee-industrieel zou geen vee-industrieel als hij niet de verpakking mooier zou maken dan de inhoud. In het filmpje zien we koeien in de buitenlucht en varkens in zaagsel en kippen met nog een dik verenpak. En horen we een voice-over zeggen: “Boeren produceren ons voedsel puur natuur en zijn goed voor dieren.” Lees bovenstaande nog even en laat dan deze voiceovertekst tot je doordringen. Dat is geen misleiding meer dat is puur voorliegen. Consumentenbedrog en een dolk in de rug van biologische boeren die wel nadenken over de toekomst van onze planeet en het welzijn van de dieren.

En dan de volgende oneliners:

“Boeren zorgen goed voor onze bodem.”

Het gebruik van landbouwgif en intensieve landbouw heeft ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van de insecten verdwenen is. Het aantal weidevogels is enorm afgenomen, net als het aantal bijen en vlinders. Veeteelt is in grote mate verantwoordelijk voor de huidige klimaatcrisis. De aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan spreken boekdelen.

“Geef ze de waardering die ze verdienen.”

Dit laatste in de tijd dat iedereen vooral (en terecht) aan het zorgpersoneel denkt. De huidige crisis wordt misbruikt om reclame te maken voor een industrie die medeverantwoordelijk is voor uitbraken van zoönosen. Bekijk onderstaande infographic van de VN maar eens goed.

Vanwege het verspreiden van complete leugens (je kan het geen misleiding meer noemen) in deze reclame heb ik een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.