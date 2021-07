De kop boven mijn artikel refereert aan een programma dat nu in plaats van Buitenhof wordt uitgezonden. Vier filosofen of andere wetenschappers laten hun gedachten de vrije loop onder leiding van Clairy Polak.

De uitzending ging zondag over het begrip onzekerheid. Ergens kwam in de uitzending de zin voorbij dat je je als filosoof in een pandemie zo nutteloos en daardoor onzeker kan voelen. Jouw denkvermogen doet er even niet toe, acties van anderen zijn immens veel belangrijker.

Ik vond dat een verademing om te horen, zelfreflectie en zelfanalyse is iets waar het op dit moment in de westerse wereld grotelijks aan ontbreekt. Uit alles blijkt namelijk dat we deze pandemie er niet onder krijgen, als we niet iedereen meenemen, ook in bijvoorbeeld vaccinatie.

Met vrees stellen epidemiologen vast dat de niet gevaccineerden de bron van nieuwe stammen van besmetting kunnen zijn. Die meestal heftiger en gevaarlijker zijn. En hoe meer ongevaccineerden des te aannemelijker wordt dit. Dit geeft aan dat de wereld niet echt terug naar normaal kan, als niet iedereen meegenomen wordt. Deze groep is groot. Alle arme landen die geen geld noch de medische organisatie hebben, zullen we moeten helpen en wel zo snel mogelijk. Geld is er namelijk genoeg.

Daarnaast zijn er zij die om geloofs- of ideologische redenen vaccinatie afwijzen. In Amerika leidt dit in staten als Tennessee waar “god rules”, al tot grote problemen omdat de christelijke hardliners geloven dat god alles beschikt en vaccinaties daarom onnodig zijn. Dat zo zijnde waarom moeten mensen dan geld overmaken naar deze vaak van het geld bulkende kerkelijke organisaties. God regelt dat dan toch ook?

Zij zullen echt niet toegeven, want met hetzelfde geloof en met dezelfde god voor ogen hebben ze in afgelopen 150 jaar miljoenen indianen, u weet wel de oorspronkelijke bewoners van Amerika uitgemoord, waarvan onlangs nog de wrede bewijzen tot in Canada zijn teruggevonden. En ze zijn er waarschijnlijk nog trots op ook in Tennessee.

Ook in Nederland begint deze groep van gelovigen steeds meer aanhang te krijgen, aangevuld met virusontkenners vaccinatieweigeraars en noem maar op.

Hoezeer ikzelf ook de vrijheid volhartig omarm, we moeten toch manieren vinden om deze groep te overtuigen en als dat niet helpt hardere maatregelen nemen, te beginnen met uitsluiting en isolatie.

We kunnen ons de luxe niet meer permitteren zoals bij orgaandonatie, waar er mensen zijn die weigeren om zelf organen af te staan, maar wel op de lijst voor het ontvangen van een orgaan staan.

Je kunt ziek worden van een vaccinatie ja. Dat is de bedoeling, maar niet ernstig. Maar dat je magnetisch wordt, of onvruchtbaar, dat er nanodeeltjes in je hersenen worden gespoten is gewoon baarlijke nonsens.

Dat de wetenschap en de rede soms falen is vervelend maar wel een kenmerk van wetenschap. Bijna niks is helemaal zeker, juist onzekerheid is vaak troef. Maar stel de fake-zekerheid van een geloof daar niet tegenover.

Heb de moed om je eigen verstand te gebruiken. Dat was meteen ook het credo van de verlichting. En om een goed mens te zijn hoef je niet per se gelovig te zijn.

Zelfs als je opgeleid bent tot arts kan je nog behoorlijk van het pad af zijn, heb ik gemerkt met het aanprijzen van hydroxychloroquine. Dus ook wetenschappers falen.

Ik beweer niet dat we alles weten, ik weet ook niet hoeveel we niet weten, maar ik weet wel dat we zoveel weten dat het geloof in een alles bepalende god een vorm van intellectuele luiheid en geestelijke onzindelijkheid is.