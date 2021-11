De woningmarkt in Nederland is een goed voorbeeld van hoe het fout kan gaan als investeerders greep op een belangrijke sector krijgen. Dat kan ook in de zorgsector gebeuren.

Slimme investeerders zijn gewend om hun slag te slaan als organisaties er financieel zwak voor staan. Volgens het recent uitgegeven rapport Healthcare Outlook door adviesorganisatie Price Waterhouse Coopers, geeft 28% van de ondervraagde bestuurders en toezichthouders in de zorgsector aan zorgen te hebben over hun financiën.

Een ideale uitgangspositie om als (internationale) belegger snel en effectief toe te slaan in een vanuit beleggers-oogpunt zeer lucratieve en aantrekkelijke sector als de Nederlandse zorg.

Subtiel wordt aan het eind van voornoemd rapport de financieringsoptie van investeerders geïntroduceerd. Een financiële oplossingsrichting die niet door de ondervraagde groep bestuurders en toezichthouders expliciet wordt genoemd. De wereldwijde adviesorganisatie PWC heeft ook beleggers en internationale investeerders als klant. De toegangsdeur voor die groep financiële klanten wordt door aandacht te vragen voor de optie van het financieren door investeerders in de zorgsector, een beetje verder voor die groep klanten opengezet. Immers kan niet betwist worden dat voor zorgaanbieders in financiële nood investeerders een mogelijke oplossing kunnen bieden om de continuïteit van de zorginstelling te kunnen blijven borgen. Zeker als een bank dat niet wil doen.

Bij het lezen van dit staartje in het overigens zeer heldere rapport gingen bij mij direct wel alle professionele financiële alarmbellen af. Ik ken alle risico’s van het als organisatie ondoordacht in zee gaan met investeerders en beleggers. Vooral als de financiële situatie van de betrokken organisatie zwak of slecht is. Voor die risico’s kan niet genoeg gewaarschuwd worden.

De woningmarkt in Nederland is een goed voorbeeld van hoe het goed fout kan gaan als investeerders, waarvan de belangen van maximale winst en hoge rendementen altijd op nummer één staan, greep op een belangrijke sector krijgen. De hoge huren en het totale verlies van grip van de overheid op de huidige woningmarkt illustreert dat goed. Dat kan ook in de zorgsector gebeuren. Een voor beleggers gefocust op het realiseren van hoge rendementen, zeer aanlokkelijke groeimarkt. Met een gegarandeerde structurele vraag naar hoogwaardige kostenbesparende zorgdiensten en hoog renderende innovatieve aanvullende en afgeleide producten.

Hoogste tijd om als bestuurders en toezichthouders in de zorgsector en de overheid wakker en alert te blijven op alle nadelen van deze financieringsvariant van zorgaanbieders. De huidige wet- en regelgeving maakt het nog steeds mogelijk dat via slim opgezette constructies zorgpremies en belastinggeld wegvloeit in de diepe zaken van slimme (buitenlandse) investeerders en zorgaanbieders. We hebben nog steeds één van de beste zorgstelsels in de wereld qua toegankelijkheid en betaalbaarheid. Zonder een significante inbreng van op hoog rendement gerichte beleggers. Laten we dat vooral zo houden!