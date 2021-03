Nederland voert nog steeds een oorlog tegen een onzichtbare vijand. Welke oorlog nog zeker het gehele jaar 2021 zal voortduren. Misschien zelfs nog ver in 2022. De situatie wordt met de dag complexer met steeds meer oorlogsslachtoffers die snakken naar de uiteindelijke overwinning van deze smerige en onzichtbare vijand.

We proberen in coronatijd toch zoveel mogelijk het normale leven te continueren. Zoals het formeren na verkiezingen. Belangrijke verkiezingen gehouden op een moment dat de wet dat in een normale situatie nu eenmaal voorschrijft. Wel met een in coronatijd uiterst complexe uitslag. Veroorzaakt omdat vanwege de corona-pandemie kiezers hun blik vooral hebben gericht op de corona-oorlogspremier Rutte en zijn kabinet. En minder op de prestaties van het kabinet Rutte van vóór de corona-uitbraak. De verkiezingsuitslag is dus voor velerlei uitleg vatbaar als het gaat om wat de Nederlandse kiezers nu echt willen na de coronacrisis.

Toch blijft Nederland stug volharden in het nakomen van wettelijke regelingen die gelden in een normale situatie. Van vóór de corona-pandemie. Dus zijn er twee verkenners aangesteld van de twee grootste politieke partijen. Die inmiddels vanwege een ongelukkig incident op het gebied van vertrouwelijkheid hun werkzaamheden onverwacht hebben gestopt. Verkenners om te onderzoeken welke wensen bij alle partijen leven ten aanzien van een nieuw te vormen kabinet. Om zowel de oorlog te winnen, de overgang en transitie na de eindoverwinning te begeleiden en Nederland naar het nieuwe normaal te loodsen. Met grote complexe uitdagingen en projecten vanwege klimaat, energie, immigratie en nog veel meer andere mondiale problemen. Die het voortbestaan van ons redelijk welvarend land en leven tot nu toe, op deze aardbol bedreigen.

Hoe groot of klein kan een klein landje zijn met ruim 17 miljoen behoorlijk individualistisch ingestelde burgers? Groot door de ernst en impact van de huidige situatie van voor de uitbraak van deze coronacrisis onder ogen te willen zien? Of klein door gewoon voort te borduren op hetgeen voor de pandemie als normaal werd beschouwd?

Met een behoorlijk tekortschietende overheid en het door twee dappere Tweede Kamerleden van SP en CDA bewijzen van het volledig ontbreken van tegenmacht in de Tweede Kamer. Het orgaan om de regering en overheid te controleren. Maar tevens het orgaan dat door dezelfde regering en overheid als de grootste vijand wordt gezien. Hoe treurig is die ontdekking in het onderzoek naar de toeslagenaffaire? Waarna zelfs gediscussieerd moest worden of de Rutte-doctrine nu wel of niet wordt gehandhaafd. Een doctrine van het niet openbaren van voor een deugdelijke controle op regeringsbeleid vatbare ambtelijke stukken. Enkel om in achterkamertjes de waarheid en werkelijkheid te kunnen maskeren.

Hoogste tijd om politieke partijen in oorlogstijd rust te gunnen. Om zich goed voor te kunnen bereiden op een uiterst moeilijke tijd die hen en alle burgers te wachten staat. Haastige spoed is zelden goed. Zeker in een tijd dat corona alle aandacht vraagt.

Stop derhalve direct alle formatieonderhandelingen en wacht tot de vijand corona definitief verslagen is. Benoem zo spoedig mogelijk een tijdelijk zakenkabinet met oorlogspremier Rutte aan het hoofd en Kaag als secondant. Aangevuld met ervaren crisismanagers uit het bedrijfsleven met voldoende crisisvliegjaren en competenties. Te rekruteren uit de andere grote politieke partijen. Zodat we een oorlogskabinet hebben met een zo breed mogelijk draagvlak. Vooreerst tot 1 januari 2022. Dan kunnen achter de schermen VVD en D66 in alle rust elkaars nieren proeven en nadenken met welke partij (en) ze een regering voor na corona willen vormen.

Een kabinet dat alle grote uitdagingen met een zo breed mogelijk draagvlak in de samenleving vorm en inhoud kan geven. Zonder de druk om in crisistijd teveel zaken in een te korte tijd overhaast aandacht te moeten geven. Een echte oorlog met een verraderlijke onzichtbare vijand kan je nooit serieus genoeg nemen.