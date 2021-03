Alle lijsttrekkers reageerden woensdagavond op de exitpoll van de verkiezingen, behalve Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Die kon echt niet komen vertellen hoe ontzettend blij hij was met het resultaat van zijn partij, want hij was volgens het AD ‘doodop’. Geruchten dat hij de gevreesde virusziekte onder de leden had deden zelfs al de ronde. Maar gelukkig bleek de Uil van Minerva de dag erna weer volledig hersteld. Omstuwd door verslaggevers maakte hij zijn entree in de Tweede Kamer, vol bravoure de verwachting uitsprekend dat hij door de andere partijen ‘met open armen’ zou worden ontvangen. ‘Wij zijn met 6 zetels winst de grote winnaar. Het is gebruikelijk dat de grootste winnaar het initiatief neemt bij de onderhandelingen,’ verzekerde hij aan iedereen die een microfoon kon vasthouden.

Een uurtje later werd het duo Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) aangewezen als ‘verkenner’ bij de kabinetsformatie. Deze twee moeten gaan uitzoeken welke coalitie de meeste kans van slagen maakt. Voor de zoveelste keer bleek Baudet dus niet goed op de hoogte van de gang van zaken op het Binnenhof. Niet de grootste winnaar krijgt het voortouw bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet, maar de grootste partij (of partijen). En daar hoort FvD niet bij. Forum is niet de grootste en ook niet de nummer twee. Het is evenmin de nummer drie, vier, vijf of zes. De partij van Baudet is bij de verkiezingen op een gedeeld zevende/achtste plaats geëindigd, ex aequo met het door haar zo verfoeide GroenLinks.

Op zich helemaal geen slecht resultaat voor een relatieve nieuwkomer, maar als het niet valt te verzilveren schiet je er niet zo veel mee op. Het is niet volledig uit te sluiten dat Forum nog een keer een rol gaat spelen bij de formatie, maar toch pas als alle andere mogelijkheden zijn mislukt. En dan moeten VVD en CDA ook nog eens hun belofte breken dat ze niet met Forum (of PVV) zullen gaan regeren.

Of het ooit zover komt valt te betwijfelen. Het mooiste moment van FvD ligt vooralsnog in het verleden. Op 20 maart 2019 om precies te zijn. Toen won de partij glorierijk de Provinciale Statenverkiezingen en leek the sky the limit. Wekenlang stonden alle kranten vol over deze nieuwe politieke sensatie en in de opiniepeilingen steeg ze als een komeet. Maar het boreale feest duurde niet lang. Al heel snel begon er een achtbaan van ruzies, afsplitsingen, nog meer ruzies en nog meer afsplitsingen. Tot Baudet in november vorig jaar na een heleboel bombarie zelf uit de partij stapte. Weliswaar kwam hij daar een paar dagen later na enkele onnavolgbare manoeuvres op terug, maar de triomfantelijke dagen van zo’n twee jaar voordien keerden niet weer.

Zeker, Forum heeft het bij de Kamerverkiezingen beter gedaan dan menigeen had gedacht (en doorgaans ook gehoopt), maar het heeft zich geen plaats weten te verwerven in het centrum van de macht. Het luidruchtige overwinnaarsgebral van Baudet is dan ook nogal overtrokken. Vooralsnog blijft FvD een betrekkelijk klein partijtje, met minder dan 10 zetels, dat – zoals dat zo mooi heet – bescheidenheid past. Het is zelfs kleiner dan de PvdA en de SP, en dat wil tegenwoordig wel wat zeggen!