Het FvD is steeds meer het verzamelbekken van giftig Nederland. We hebben ook hier op deze site sterk de neiging om Thierry Baudet en zijn kritiekloze aanhangers te wijzen op hun racisme, hun vooroordeel en hun consequente afwijzen van alles wat met serieuze wetenschap te maken heeft. Maar dat is lang niet alles.

Het Forum legt er niet zo de nadruk op maar het heeft ook op sociaaleconomisch terrein akelige denkbeelden. Forum zweert bij de door niets beperkte vrije markt, wat de gevolgen ook mogen zijn. De partij is een verzamelbekken voor aanhangers van Ayn Rand, de Amerikaans-Russische ideologe die een ongebreideld kapitalisme voorstond, waarin de staat maar een taak heeft: het beschermen van het particuliere eigendom en het recht van de bezitters om daarmee te doen wat ze willen.

Grenzen dicht voor immigranten en beleid dat tot doel heeft Europa zo blank mogelijk te houden of een greep naar de inhoud van het geschiedenisonderwijs, dat soort maatregelen zijn in flagrante strijd met het denken van Ayn Rand, die ook op dit gebied totale staatsonthouding bepleit, maar dat hebben de libertariërs, zoals haar aanhangers zich nomen, er blijkbaar graag voor over. Als hun geldje maar onaangetast blijft door bijvoorbeeld de grijpgrage handen van de fiscus met zijn nog steeds progressieve belastingen.

Hoe de partij erin staat werd weer eens duidelijk door een korte woordenwisseling tussen het Amsterdamse FvD-raadslid Kevin Kreuger en Sylvana Simons van Bij1. Forum plaatste die trots op YouTube met de kop: Sylvana Simons smijt met andermans geld.

Wat gebeurde? Simons nam het woord in de Amsterdamse raad om aansluiting te zoeken bij een oude, zelfs vooroorlogse, sociaaldemocratische traditie. Ze zei het er zelf niet bij maar Amsterdammers met een rood hart moeten ongetwijfeld gedacht hebben aan Floor Wibaut, die van de Wibautstraat, toen de gemeente zélf de woningnood aanpakte door arbeiderswijken neer te zetten die nu tot de monumenten van de hoofdstad behoren en door te streven naar een eerlijke beloning voor het gemeentepersoneel. Een oude eis van de socialisten uit die tijd was trouwens dat ondernemers die opdrachten van de overheid wilden, geen hongerlonen mochten betalen.

Ter zake: Sylvana Simons vroeg het college van B&W zich aan te sluiten bij een eis van het FNV en het minimumloon bij de gemeente te verhogen tot veertien euro per uur. Dit in het kader van de strijd tegen de armoede. Daar kwam Kevin Kreuger er tussen: ¨Van welk geld?¨

Eerst ging Sylvana aan deze onderbreking voorbij maar dat mocht niet van de voorzitter. Toen raakte ze van haar stuk. ¨Weet ik veel!¨, reageerde ze driftig waarop Kreuger zijn vraag herhaalde.

¨Van welk geld?¨

Nou denken die helden van FvD dat ze een geniaal tussenwerpsel hebben geplaatst, dat ze het pleit gewonnen hebben omdat hun Kevin Sylvana een ogenblik van haar stuk kreeg. De kinderhand van de Baudettianen is snel gevuld. Ha!

Van welk geld?

Van jouw geld, kranige Kevin. Of beter en duidelijker en juist gezegd: uit het personeelsbudget van de gemeente Amsterdam. Van dát geld, allemaal opgebracht door de belastingbetaler. Zal deze hoger worden aangeslagen omdat de gemeente ophoudt aan de onderkant van het eigen salarisgebouw hongerlonen te betalen? Je kunt dat ook financieren door op een andere post minder te besteden. Prioriteiten stellen heet dat.

Hoe dan ook, Kevin Kreuger maakte met zijn smalende vraagje zijn schatplichtigheid aan het denken van Ayn Rand duidelijk. Hij toonde zich een voorstander van de fuck you maatschappij, van de “Ik ben OK, jij bent een lul”-samenleving die voor mensen aan de onderkant alleen meewarigheid te bieden heeft, een “Jammer dan, had je het maar slimmer aan moeten pakken”.

Zo zijn de meeste Amsterdammers gelukkig niet gebakken. Kevin Kreuger zal altijd een roepende blijven in de geestelijke woestijn waar hij thuishoort. Toch is het goed nu en dan eens te wijzen op de mentaliteit die hij mede namens de leden van het FvD uitdraagt.