Misschien wordt het eens tijd om medelijden te krijgen met Hugo de Jonge. Misschien is het u ook opgevallen maar deze vriendelijke Rotterdammer is inmiddels de enige nog die de zwarte piet krijgt toegespeeld. Hij is de kop van jut is, de pispaal, de zondebok. Inmiddels is hij de verpersoonlijking van het coronabeleid geworden. Mark ‘Teflon’ Rutte is ook hier netjes tussenuit geknepen.

Hugo ligt nu alweer onder vuur vanwege een uitgave van bijna een miljard euro die hij volgens een onderzoek van Follow the Money illegaal heeft uitgegeven aan sneltesten. Illegaal, omdat er geen aanbesteding heeft plaatsgevonden, maar ook dubieus, omdat het geld naar een stichting gaat waarop geen publieke controle mogelijk is. Een miljard euro aan sneltesten, waarvan gisteren in het NOS journaal door een expert werd aangegeven dat ze eigenlijk nergens toe dienen. Ze zijn niet bestemd voor mensen met corona-achtige klachten of die in aanraking zijn geweest met een besmet persoon. Waarvoor dan wel? Om je wat zekerheid te geven dat je het niet hebt. Met 20% kans dat je toch positief bent ondanks een negatieve uitslag. Arme Hugo.

Heeft ie eindelijk AstraZeneca zover gekregen dat ze voldoende vaccins leveren, adviseert de Gezondheidsraad weer om het toch maar niet te gebruiken. Kan de hele vaccinatiestrategie weer in de prullenbak. Dan maar weer de periode oplengen tussen de twee benodigde prikken Pfizer en Moderna. De strategie is al zo vaak veranderd dat niemand er nog geloof in heeft. Arme Hugo.

Mocht ie vorige week nog vertellen dat de terrassen weer open mogen, vandaag wacht hem de fijne taak mee te delen dat dat weer uitgesteld wordt. Dat terwijl niemand meer gelooft dat het dichthouden van terrassen een negatief effect heeft op de pandemie. Sterker nog, iedereen, inclusief de experts, gelooft dat het zelfs een gunstig effect kan hebben op de daling van besmettingscijfers (en ook op de economie). Arme Hugo.

Nu hebben ook de huisartsen (terecht) de aanval op hem ingezet. Ik heb al eerder betoogd dat die hele vaccinatie daar eigenlijk had moeten liggen. Je huisarts weet niet alleen hoe oud je bent, maar ook of je een risicogeval bent. Bovendien is het prikken voor huisartsen, door hun ervaring met het griepvaccin, ‘business as usual’. Jos de Blok van Buurtzorg heeft al tien keer geopperd dat ook verpleegkundigen in de thuiszorg bij uitstek geschikt zijn om mee te draaien in een ‘vaccinatiestrategie’. “10.000 verpleegkundigen staan klaar om te prikken” tweet Jos al maanden. De Blok krijgt nul op het rekest want Hugo moet luisteren naar het OMT en de Gezondheidsraad, waar hooggeleerde specialisten zitten. Geen mensen van de praktijkvloer die zich afvragen: Waarom moet het allemaal zoveel tijd en geld kosten?

Hugo, die zijn verkozen functie als partijleider liet schieten voor het algemeen belang, komt niet eens meer voor op de kandidatenlijst van CDA. Nee, Hugo krijgt een functie elders, niet omdat hij lastig is, maar omdat hij zo beschadigd is dat hij niet meer thuishoort in de politiek waar iedereen zo behendig is om zijn fouten weg te poetsen.

Hij heeft er een zooitje van gemaakt, maar dat heeft hij wel degelijk in commissie gedaan. Ik zou zeggen maak hem burgemeester van Rotterdam en geef Aboutaleb zijn functie.

Een minuut voor twaalf: tijd voor eerlijke politiek