De voorgenomen fusie tussen politieke partijen Denk en 50Plus gaat niet door. Het duo hoopte samen een brede volkspartij voor positief populistisch Nederland te kunnen vormen, maar de besprekingen liepen stuk op de invulling van bestuursfuncties.

Het initiatief tot de gesprekken werd genomen door Henk Krol en Tunahan Kuzu, die veel in elkaar herkenden. ‘Ook ik heb een keer het leiderschap moeten opgeven vanwege een smoezelige affaire die anderen mij in de schoenen hadden geschoven’, zegt Krol. ‘Maar ik bleef toch het gezicht 50Plus en keerde glorieus terug. Tunahan zit nu in dezelfde positie als ik indertijd. Mijn voorbeeld houdt bij hem de moed erin, vertrouwde hij me toe.’

‘Al pratende kwamen we erachter hoe vergelijkbaar onze partijculturen zijn’, vult Kuzu aan. ‘De ruzies, de baantjesjagerij, de wisselende loyaliteiten en achterbakse streken. Er is binnen Denk eigenlijk niks gebeurd dat niet ook bij 50Plus had kunnen plaatsvinden, en omgekeerd. Het zijn twee organisaties die elkaar uitstekend aanvoelen, maar in het diepst van hun hart weten dat het zo niet langer kan. Henk en ik waren het erover eens: onze organisaties zijn toe aan een volgende stap.’

Ook inhoudelijk zagen de beide partijleiders veel overeenkomsten. ‘Ons populisme is niet volledig gestoeld op wantrouwen, zoals bij PVV en FvD, maar zoekt opportunistische woorden met een positieve inslag’, heette het in de verklaring die Krol en Kuzu voorafgaand aan de besprekingen deden uitgaan. ‘We houden van een grapje op zijn tijd en tillen er niet te zwaar aan wanneer we een enorme miskleun begaan. Waar gehakt wordt vallen spaanders.’

Beginselverklaring

Na de uitgifte van de verklaring lichtten Krol en Kuzu hun beider partijbesturen in over de aanstaande fusiegesprekken. ‘We hebben hen verzocht om zo snel mogelijk een gezamenlijke ledenvergadering te organiseren’, zegt Krol. ‘De leden zijn tenslotte de baas in een vereniging en het leek ons logisch dat we zouden beginnen met de verkiezing van een nieuw bestuur. Dat moet dan een beginselverklaring opstellen en een naam verzinnen. Zelf dachten we aan Denk Plus, maar we staan open voor betere ideeën.’

‘Tot onze stomme verbazing begonnen beide besturen direct over de poppetjes’, stelt Kuzu. ‘Dat ze zich gepasseerd voelden. Dat het procedureel incorrect was. Ze waren echt onmiddellijk bezig met bekvechten over de regeltjes en de baantjes. Wie er dan partijvoorzitter moest worden, hoe de lijst voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen wordt samengesteld. Allemaal dingen waar het in de politiek veel te vaak over gaat. We hadden gehoopt dat mensen over hun schaduw heen zouden durven stappen, maar dat bleek helaas een brug te ver.’

Volgens Haagse bronnen zou 50Plus-coryfee Jan Nagel gebeld hebben met Selçuk Özturk, de partijvoorzitter van Denk. Beiden zouden in het geheim overeengekomen zijn het plan Kuzu-Krol te torpederen zonder 50Plus-partijvoorzitter Geert Dales daarin te kennen. Farid Azarkan, de huidige fractievoorzitter van Denk in de Tweede Kamer, moest het voornemen uit de mond van journalisten horen na een fractieberaad waarin hem niets verteld was. Spoedoverleg tussen de meest betrokkenen werd op het laatste moment afgeblazen, omdat Martin van Rooijen, de 50Plus-fractievoorzitter in de Senaat, de microfoon van zijn laptop niet aan de praat kreeg voor de Zoomsessie.

Zo stierf de fusie van twee spraakmakende partijen een zachte dood. ‘Het is jammer dat het niet zo heeft mogen zijn’, aldus een teleurgestelde Kuzu tegen het NOS-journaal. ‘Maar het waren in elk geval drie mooie uren.’