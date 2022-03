FvD en PVV laten LHBTI’ers in de kou staan

Het is verkiezingstijd, dat zal niemand ontgaan zijn. Bij dit feest van de democratie horen debatten. Heel veel debatten. En hoewel er meer debatten dan kandidaat-politici zijn probeer ik er toch een aantal te volgen.

Zo stuitte ik vandaag op het lijsttrekkersdebat van de Friese gemeente Achtkarspelen. Daar kwam ik niet geheel toevallig achter: het is de gemeente waar ik de eerste zeventien jaar van mijn leven heb doorgebracht.

Het is de gemeente waar ik nooit volledig de vrijheid heb gevoeld om mijzelf te zijn. Het is een doorgaans redelijk conservatieve plattelandsgemeente, zoals we er zoveel kennen in ons land.

Tussen de stellingen door kregen de mensen in de zaal de gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige politici. Het was een van die momenten, iets meer dan een uur in het debat, die mijn aandacht trok. Een mevrouw in de zaal stond op om haar vraag te stellen. Ze richtte haar vraag tot de lokale lijsttrekker van Forum voor Democratie.

De voorman van FvD had eerder gezegd dat genderidentiteit een van de redenen is dat kinderen ziek worden. De vrouw in de zaal gaf aan dat dit haar in het diepste raakt, dat er zoveel kinderen zijn die worstelen met hun identiteit en dat ze hoopt dat de gemeente er voor iedereen wil zijn. Hoe de FvD’er daarover dacht. Applaus vanuit de zaal.

“Ik sta voor de klas en heb daar zelf ook te maken met kinderen die twijfelen of ze nu een jongen of een meisje zijn. We leven in een wereld waarin we geloven dat er 72 genders zijn. Kinderen worden daar onzeker van. Als volwassenen moeten we hen hierin houvast geven en vertellen hoe de wereld wél in elkaar steekt.”

Het was dit antwoord dat mijn hart weer eens deed breken. Behalve dat deze reactie geen antwoord gaf op de vraag van de vrouw is het ook een duidelijk voorbeeld van het probleem uit mijn jeugd. Het probleem waar ik eerder al over schreef.

Het was Achtkarspelen waarin ik niet volledig voor mijn geaardheid uit durfde te komen. Inmiddels woon ik er al dertien jaar niet meer, maar al mijn hoop op verbetering leek even vervlogen. Conservatieve krachten, zoals de FvD en de PVV, laten LHBTI’ers in de kou staan. Ontkennen ons bestaan. Pas wanneer het hen uitkomt, bijvoorbeeld om moslims te bashen na anti-LHBTI-geweld, dan zijn we goed genoeg. Dan zijn we de perfecte stok om mensen met een migratieachtergrond mee te slaan.

Dat mogen we niet laten gebeuren. Niet voor onszelf, maar ook niet voor al die mensen zoals wij in gemeenten als Achtkarspelen. Mensen die daar nog niet voor hun ware identiteit durven uit te komen. Mensen voor wie hun eigen gemeente niet als hun thuis voelt.

Vier daarom het feest van de democratie mee. Democratie is van ons allemaal en jouw gemeente is jouw thuis. Maar maak er ook vooral een feest voor iedereen van. Of je nu Mohammed, Lisanne of Tjibbe heet. Of je nu zwart of wit bent. Of je je nu meer man, vrouw, allebei of juist geen van de twee voelt. En of Lisanne nu verliefd wordt op Tjibbe, of toch op Tjitske. Of je nu in Achtkarspelen of Arnhem woont. Het maakt allemaal niet uit.

Jouw stem is goed zoals ‘ie is. Laat ‘m horen!