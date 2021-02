Tijdens verkiezingscampagnes zijn tv-debatten van wezenlijk belang. Zij vormen het ideale podium voor een lijsttrekker om zich te profileren. Dat geldt helemaal in coronatijd, nu andere mogelijkheden – canvassen, baby’s kussen – zijn weggevallen. En van alle tv-debatten is dat van RTL misschien wel het belangrijkste. Het was bij dit verkiezingsdebat dat toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom in 2012 de aandacht op zich wist te vestigen met zijn ‘eerlijke verhaal’. Hij slaagde er dankzij deze ‘gamechanger’ in zijn partij in één tv-uitzending van gedoodverfde verliezer tot potentiële winnaar van de stembusgang te maken.

Uiteindelijk won de PvdA dat jaar weliswaar niet, maar ze werd wel glorierijk tweede met 38 Kamerzetels. Al snel bleek echter dat Samsom met zijn ‘eerlijke verhaal’ iets anders had bedoeld dan veel PvdA-stemmers meenden. Hij vormde in ijltempo een coalitie met de VVD en gaf daarmee de aanzet tot een jarenlang spijkerhard bezuinigingsbeleid. Een groot deel van zijn hevig geschrokken electoraat liet de partij hierop vallen. Dat leidde niet alleen tot de ondergang van Samsom, maar in 2017 ook tot de grootste verkiezingsnederlaag aller tijden. Niet minder dan 29 zetels raakte de PvdA destijds kwijt.

De afgelopen vier jaar hebben de sociaaldemocraten niet alleen hun wonden gelikt in de oppositiebankjes, ze hebben ook hard gewerkt aan hun wederopstanding. Heel veel virtuele zetels heeft dat niet opgeleverd, maar toch wel een paar. Voor Lilianne Ploumen, de nieuwe lijsttrekker van de partij, is het dan ook jammer dat ze volgende week zondag niet aan het RTL-debat mag meedoen. Het zou een mooie gelegenheid zijn geweest haar bekendheid bij het electoraat wat op te vijzelen. Want daar schort het nogal aan bij Ploumen, die pas zeer onlangs haar voorganger Lodewijk Asscher moest vervangen.

Maar de PvdA is afgevallen bij RTL, dat zich bij zijn uitnodigingsbeleid baseert op het huidige zetelaantal van een partij en haar stand in de peilingen. Vervelend voor de sociaaldemocraten natuurlijk, maar zij voldeden net niet aan de selectiecriteria van de tv-zender. Die zijn, zoals hoofdredacteur Harm Taselaar terecht heeft opgemerkt, al een hele tijd geleden vastgesteld.

Heel naar dat Ploumen het debat met de grote jongens (en meisjes) nu misloopt. Maar er is nog een troostprijs voor haar. Thierry Baudet heeft haar namelijk uitgedaagd voor een debat.

Wie?

Thierry Baudet! De leider van Forum voor Democratie! De man die minder dan twee jaar geleden nog zo’n succes had met zijn genadeloze aanval op het Nederland der kartelpartijen! Die de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 glansrijk won! Die vervolgens een siddering door het land joeg met zijn boreale boodschap! Die in de polls de hoogste toppen bereikte! Die premier van Nederland zou worden! Wiens verloofde zich al voorbereidde op haar rol als First Lady! Over wie alle kranten wekenlang van voor tot achter volstonden!

Die Thierry Baudet wil dus met Ploumen debatteren. In een filmpje op Twitter roept hij haar op de degens met hem te kruisen. ‘Want de kiezer heeft recht op de feiten! Lilianne, durf je het aan?’

Baudet mag namelijk ook niet deelnemen aan het lijsttrekkersdebat van RTL. Hij heeft maar twee zetels in de Kamer en is in de peilingen weggezakt naar vier, dus hij beantwoordt op geen stukken na aan de criteria. En nu wil hij het bij wijze van alternatief tegen Ploumen opnemen. Het Debat van de Verliezers, zeg maar.

De PvdA-lijsttrekker heeft bij mijn weten nog niet gereageerd op deze oproep. Dat zal ze hopelijk ook niet doen. Want als ze ingaat op de invitatie van Baudet zou ze zichzelf degraderen tot de kelder van de verkiezingscampagne. In de politiek moet je tot veel bereid zijn om je opvattingen in de publiciteit te brengen, maar er zijn grenzen.