Gamers doen het beter, daar kun je wat van leren tijdens deze corona-crisis

Nu we in Corona-golf nummer zoveel zijn beland, zie ik op sociaal media docenten, leerlingen en thuiswerkers weer steen en been klagen. Ze moeten op Teams of Zoom samenwerken, lessen geven of volgen, en gemakkelijk is dat niet. Ik begrijp hun frustratie want ik heb zelf net twee weken online training met deze software achter de rug, en het zijn wangedrochten van programma’s.

Het geluid en beeld zijn belabberd zodra je met meer dan twee mensen iets probeert te doen. Deel je je scherm, dan levert dat allerlei haperingen en vaak een stotterend geluid op. Dikke kans dat je computer crasht of je als een onverstaanbare robot klinkt. Wil je in groepen werken, dan moet je uit het hoofdgesprek en naar een andere ruimte, maar dat gaat niet echt gemakkelijk en is weinig intuïtief. En dan heb ik het nog niet eens over al het achtergrondkabaal dat via de microfoons van de participanten je oren aanvalt, omdat deze systemen geen instelbare lawaaireductie-functie hebben.

Gamers doen dat veel beter. De programma’s die wij gebruiken om te communiceren zijn gemaakt voor teamwerk. Ze moeten licht zijn en niet te veel van je computer vragen, want dat doen onze games al. We moeten duidelijk verstaanbaar zijn op voice chat terwijl we samen monsters bevechten omdat afwijken van de strategie de virtuele dood ten gevolg heeft. Wij zijn vaak lid van een game community die natuurlijk erg goed georganiseerd moet zijn, want wij doen alles online en de kans is groot dat we elkaar nooit in het echt ontmoeten.

We delen onze Excel-bestanden met berekeningen hoe en waar we de beste materialen voor onze uitrustingen kunnen bemachtigen, afbeeldingen, video’s en webadressen, en we delen onze schermen om te laten zien wat we aan het doen zijn. We hebben mogelijkheden nodig om evenementen aan te kondigen waar geïnteresseerden zich voor in kunnen schrijven en een prikbord waar de belangrijkste berichten bewaard blijven en makkelijk terug te vinden zijn. Als we chatten over een specifiek onderwerp, dan doen we dat in threads, die ook weer bewaard blijven voor latere referentie. Voor dit alles en meer gebruiken wij gamers Discord.

Het verwondert me al jaren waarom scholen en bedrijven niet allang Discord hebben omarmd. Het heeft alles wat je nodig hebt om je organisatie virtueel na te bootsen. Je kunt net zoveel kanalen voor tekst- en voicechat maken als je nodig hebt, en je kunt ze zelfs de naam geven die overeenkomt met het echte gebouw. Je kunt bepalen wie toegang tot welke ruimtes heeft, en hoeveel mensen er maximaal in een voicekanaal mogen. Je kunt schermen delen, je kunt zien wie er online is en wie niet, je kunt privégesprekken voeren en videobellen. Je kunt bestanden delen en er zijn bots waarmee je de server helemaal naar smaak en behoefte kunt in richten. En dat alles voor de prijs van nul komma nul euro.

Mocht je het je afvragen, nee, ik heb geen aandelen in Discord maar als initiatiefnemer van een groot internationaal netwerk van gamers, gebruik ik het al jaren. De enige kanttekening die ik bij Discord plaats, is dat er (nog?) geen encryptie is en je data niet 100% veilig is. Maar de privacy policy is helder, transparant en Discord zet hoog in op veiligheid. In tegenstelling tot Zoom en Microsoft’s Teams en Skype, die bewezen wel met je data aan de haal gaan. Zoom heeft al verschillende veiligheidslekken achter de rug en is net begonnen aan een pilot om advertenties te tonen aan gebruikers. En wie wil weten wat Microsoft allemaal met zijn data uitspookt, hoeft alleen maar te DuckDuckGo’en op microsoft+snowden.

Gamers doen het beter. Wij stellen hoge eisen aan de technologie die we gebruiken. Veel ervan wordt dan ook ontwikkeld door gamers. Voor gamers is alles gebaseerd op online samenwerking en snelheid, en dus proberen we niet om van oorsprong stand-alone kantoorsoftware uit te breiden of te transformeren naar de cloud, wat meestal veel te zware pakketten oplevert. Toen Skype een ding werd, hadden wij allang ICQ verruild voor het veel betere Ventrillo, Teamspeak en Mumble. Dus als je prettig en zonder frustratie wilt thuiswerken, kijk dan vooral hoe de gamers het doen.