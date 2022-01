Sinds maandagochtend 9.00 uur kunnen tienduizenden gedupeerde huishoudens in het aardbevingsgebied een aanvraag indienen voor een subsidie van 10.000 euro voor woningverbetering. De regeling is qua uitvoering het beste te omschrijven als slecht, ondoordacht en getuigend van volstrekte incompetentie van de overheid om een relatief eenvoudig uit te voeren regeling zo uit voeren zoals het uitgevoerd wordt. Namelijk door het subsidiebedrag zo klein te houden dat de uitvoering eerder op de trekking van een loterij lijkt dan een doordachte uitvoering van een subsidieregeling. Zoals je van een competente overheid zou mogen verwachten.

Overal in Groningen zijn lange wachtrijen voor gemeentehuizen te zien om de aanvraag in te kunnen dienen. Of zijn gedupeerden bezig om online de aanvraag in te dienen waarbij ze in een zogenaamde wachtrij worden geplaatst waarvan nu al bekend is dat het maar de vraag is of je nog wel tijdig aan de beurt komt.

Op de dag dat het nieuwe kabinet start toont deze letterlijke wanvertoning van de overheid jegens gedupeerde Groningers glashelder aan dat de rode draad van het beleid van de Rutte-kabinetten in het Groninger aardgasdossier incompetentie is geweest. Zelfs een in de kern zo’n eenvoudig uit voeren en te executeren subsidieregeling is nog te hoog gegrepen, om dat doordacht, goed en betrouwbaar uit te kunnen voeren.

Hoe? Een kind kan dat zelfs bedenken. Als je weet wie er voor in aanmerking komen, in dit geval huishoudens in postcodegebieden, dan kan je ook achterhalen hoeveel huishoudens in theorie een beroep op die regeling zouden kunnen doen. Dat aantal vermenigvuldig je met 10.000 euro per huishouden. Dat weet je hoeveel geld je maximaal nodig hebt en in de subsidiepot moet gooien.

De rest is simpele uitvoering. Bijvoorbeeld door alle postcodegebieden één voor één langs te gaan en bewoners uit te nodigen om een aanvraag te doen. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit aan medewerkers kun je de hoeveelheid te benaderen huishoudens in één keer in de verschillende postcodegebieden variëren.

Zijn de aanvragen eenmaal binnen dan kan je afhankelijk van de beschikbare verwerkingscapaciteit de aanvragen al dan niet snel beoordelen en bij een positieve beoordeling het geld uitkeren. Een kind kan de was doen!

Maar deze overheid gaat met zo’n eenvoudige regeling heel anders om. Die beperkt per jaar het subsidiebedrag dat ze voor de regeling beschikbaar wil stellen. Daarmede opnieuw tot uitdrukking brengende dat ze de gedupeerde Groningers niet echt als prioriteit zien als het geld kost.

De nieuwe bewindspersoon die het Groninger gasdossier in zijn portefeuille heeft kon zich geen slechtere start wensen. Knap hoe je binnen één week twee keer alle Groningers zo voor de kop kunt stoten. Moedwillig!