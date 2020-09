Door: Sandra van de Werd en Chantal het Hart

De 120 nertsenfokkers in ons land krijgen een gouden handdruk van 182 miljoen. Deze mensen, die jarenlang dieren hebben gekweld en daar rijk door zijn geworden, worden door onze overheid nog eens extra beloond. Bizar is deze ongelijkheid als je ziet hoe verschillend er met mensen wordt omgegaan. Door de coronamaatregelen zijn er heel wat bedrijven failliet gegaan, geen van hen kreeg zo’n compensatie. Zij moesten gewoon de hand op gaan houden bij de bijstand. Voor een fatsoenlijk beroep geen fatsoenlijke stoppersregeling. Ook de door onze overheid genoemde ‘helden in de zorg’ kunnen niet rekenen op een fatsoenlijke structurele loonsverhoging.

Uiteraard zijn wij blij dat de nertsenfokkers aan het einde van het jaar moeten stoppen met hun wrede praktijken. Maar die blijdschap wordt geheel overschaduwd door die 182 miljoen. Reken maar uit, meer dan 1,5 miljoen per fokker en voor de fokkers die meerdere bedrijven hebben gaat het om vele miljoenen die ze in hun zak steken. Veel arbeidskrachten met vaste contracten hebben deze lui niet in dienst. Hooguit wat Polen die ze oproepen als ze die nodig hebben. De dieren worden namelijk onder zulke erbarmelijke omstandigheden gehouden dat er door de nertsenfokker het grootste deel van de tijd niet veel energie in hoeft te worden gestoken. Met al die miljoenen die deze nertsenfokkers nu van de overheid krijgen dankzij de motie die is aangenomen door het CDA, GroenLinks, VVD, PVV, ChristenUnie, 50Plus, DENK, SGP, FvD en Van Haga, kunnen zij weer fijn in ons land op grote schaal andere dieren gaan kwellen.Of in een ander land nertsenfokker worden. En dat alles betaalt met uw en ons belastinggeld.

Getroffen door deze bizarre ongelijkheid zijn ondergetekenden samen met schrijver Jeroen Siebelink, cartoonist en schrijver Carolina Trujillo, en webdeveloper Fred Klopper de petitie www.doemijdanookmaareenmiljoen.nl gestart. Binnen een week tekenden ruim 16.000 mensen de petitie. Allen willen graag een miljoen of twee van de overheid ontvangen en als dat er niet in zit eisen zij dat de gouden handdruk voor de nertsenfokkers wordt ingetrokken. Het zou de overheid sieren als ze deze ongelijkheid snel recht trekt. En dus het geld niet aan mensen geeft die er iets slechts mee gaan doen, maar juist geeft aan mensen die er iets goeds mee doen.

In 2012 wisten deze nertsenfokkers al dat ze in 2024 definitief zouden moeten stoppen omdat de overheid het ethisch onjuist vond dat er zo met nertsen om werd gegaan. Juist omdat ze geen compensatie kregen konden ze nog 9 jaar doorgaan met nertsen in krappe draadgazen kooien te houden onder erbarmelijke omstandigheden. Nog 9 jaar lang mochten miljoenen nertsen stikkend aan hun einde komen in de gaskist omdat er geen stoppersregeling was.

En toen kwam corona: vanwege de talloze besmettingen op de nertsenfokkerijen die door de werknemers, bedoeld of onbedoeld, zijn overgebracht op de nertsen moeten zij het einde van het jaar vervoegd stoppen. Al een paar miljoen nertsen zijn hierdoor vroegtijdig vergast. Hiervoor kregen de nertsenfokkers een compensatie per nerts die ruim boven de marktwaarde ligt, waardoor besmetting een lucratieve business is geworden. In plaats van een straf voor het overbrengen van de corona op elkaars bedrijven krijgen de 120 pelsdierfokkers daarnaast nu ook nog eens gezamenlijk de gouden handdruk van 182 miljoen. Er wordt niet gekeken of de nertsenfokker al dat geld wel echt nodig heeft. Er wordt niet gekeken of hij miljonair is en wellicht in de Quote 500 staat. Er wordt ook niet gekeken of het een met belastinggeld frauderende nertsenfokker is. Vorig jaar deed de FIOD een inval bij elf frauderende fokkers; ze hielden 50 miljoen euro verborgen voor de belasting. En er wordt al helemaal niet gekeken wat de pelsdierfokker met al die miljoenen gaat doen.

Blijkbaar gaat de welvaart van de nertsenfokkers onze overheid boven alles. Deze dierenbeulen krijgen een aai over hun bol met een flinke zak geld. Het maakt niet uit of je een nerts bent, dan mag je gerust je leven vol stress in een kleine draadgazen kooi doorbrengen en gruwelijk eindigen met een langzame verstikkingsdood. Het maakt ook niet uit dat je als zorgverlener je kapot werkt in de zorg, structurele loonsverhoging heeft onze overheid niet voor jou over. Of dat je als kleine ondernemer failliet bent gegaan omdat je door de corona maatregelen je deuren moest sluiten. Voor jou geen compensatie, je mag gewoon je hand ophouden voor de bijstand. Onze overheid zou zich hierover kapot moeten schamen!

Sandra van de Werd en Chantal het Hart, mede-initiatiefnemers van de petitie ‘Overheid, doe mij dan ook maar een miljoen’