Het kabinet heeft op verzoek van onderwijsminister Slob besloten dat per 31 mei alle middelbare scholen weer volledige klassen moeten gaan accepteren en dat het per begin juni voor alle scholen zelfs verplicht is om volle klassen te accepteren. Ik neem u even mee naar de werkvloer, immers ik werk als fulltime docent Frans op twee middelbare scholen.

Docenten werken sinds de eerste coronauitbraak onder permanente, verhoogde stress. Moesten we voorheen ‘gewoon klassikaal’ lesgeven, opeens moesten we veelal tegelijkertijd live lesgeven en digitaal lesgeven (hybride onderwijs genoemd). In de praktijk betekent dat vaak dat je met drie schermen tegelijkertijd werkt, zonder dat je hier eerder in getraind was. Dat moest je maar ff snel leren en de meeste docenten deden dit dan ook. (Niet dat de onderwijsminister hiervoor enige blijk van waardering aangaf overigens). Wanneer ik kijk naar mijn werk dan doceer ik op maandag, dinsdag en donderdag op de hybride manier en op woensdag en vrijdag doceer ik ouderwets aan halve (heterogene) klassen.

Wat sinds de scholenopenstelling eveneens een grote vorm van stress veroorzaakt bij veel docenten is dat we ons niet echt veilig voelen. Want wat in Den Haag zo leuk genoemd wordt “1,5 meter afstand in de klas, mondkapjes in de gangen” et cetera, werkt in werkelijkheid net even anders. Een groot aantal collega’s van me leeft, niet als ik, bijna permanent in stress om live les te geven; niet zozeer uit angst om zelf geïnfecteerd raken met corona, maar omdat de meesten bejaarde ouders hebben die wij deels verzorgen of voor wie wij de enige lifeline met de buitenwereld zijn momenteel.

Al zo’n maand geleden kwam het bericht dat de scholen wellicht eind mei weer volledig open zouden gaan, waardoor het stresslevel toenam. Want, als we ons toen al niet veilig voelden, wat betekende dat dan als we weer hele klassen moeten gaan onderwijzen? Kijk, in de Tweede Kamer bevinden de bankjes zich best ruim bij elkaar vandaan en zie je dat er Kamerpersoneel is dat na elke spreker bijvoorbeeld de microfoon schoonmaakt. In een klas met dertig leerlingen is die zorgvuldigheid er niet. De leerlingen zitten daar gewoon op elkaar. En nee, in de meeste scholen bevinden zich ook geen goede luchtverversingsinstallaties die de verspreiding van corona tegengaan, zoals wellicht wel in de Kamer. Daar bovenop toont recent onderzoek aan dat de leeftijdscategorie tussen 40-60 momenteel het meeste risico loopt met corona.

Al wekenlang hoor ik docenten zeggen “maar wij zijn nog niet ingeënt”, “ik kan nu niet ziek worden want mijn kinderen doen eindexamen” of “ik verzorg m’n bejaarde moeder van 81”. Pure stress. Zelf besloot ik maar elke dag de huisarts te bellen om voorrang te krijgen met vaccinatie of om overgebleven coronavaccins te mogen verkrijgen. Vrijdag 21 mei had ik ‘geluk’ en kreeg een overgebleven coronavaccin toegediend, maar dit was wel het AstraZeneca vaccin dat eigenlijk verboden is voor vrouwen onder de 60. Echter, ik voelde me zo desperaat dat ik dan maar de gevaarlijke bijwerkingen voor lief nam uit angst voor besmetting als straks de scholen geheel weer opengaan.

En wat doet Minister Slob, die overigens zelf ooit docent geschiedenis was? Hij zegt dat de bonden en iedereen akkoord is. Meneer Slob, u heeft gewoon de zorgen van onderwijspersoneel aan de kant geschoven. Tevens weigert u om het onderwijspersoneel voorrang te geven met vaccineren, terwijl coronaspecialist Diederik Gommers dit juist aanbeveelt.

Ondertussen is er een petitie gestart waarin gepleit wordt voor een onmiddellijke mogelijkheid tot vaccinatie voor onderwijspersoneel. Ik doe hier een oproep: teken deze petitie en laat ons niet aan ons lot over. Immers dit kabinet zet ons docenten in als Russisch roulettespelers, want zo voelen wij dat gewoonweg. Of gaan Slob, Rutte en De Jonge onze ouders en kinderen verzorgen wanneer wij ziek worden??

En niet weer een loze belofte, zoals coronaminister De Jonge die al eerder deed, dat leraren voorrang zouden krijgen. Hou je eens aan je woord kabinet!

Nawoord: minister Slob praat stoer over “alle scholen hebben coronakits op school, dus docenten en leerlingen kunnen zich testen”. Weet Minister Rouvoet ook dat veel ouders, de zogenaamde viruswappies, ook kinderen hebben en dat zij hun kinderen verbieden deze testen te doen en mondkapjes te dragen? Wat moet je met testen als de leerlingen niet verplicht worden die af te nemen? Zelf onderging ik al negen keer een coronatest vanwege besmettingen op de werkvloer.