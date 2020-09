Alle nertsenfarms moeten volgend jaar al dicht, maar wat gebeurt er met de lege stallen? De stoppersregeling moet worden ingezet om te voorkomen dat op het terrein van de gesloten stallen opnieuw industriële veehouderij ontstaat.

De nertsenhouderij is zeer dieronvriendelijk. Nertsen zijn in wezen wilde dieren en de opsluiting in krappe kooien leidt tot extreme stress. Het is daarom goed dat de regering besloten heeft nog eerder dan gepland een eind te maken aan deze onethische bedrijfstak. Dat daarbij royaal de beurs getrokken wordt, is wrang. Het lijkt er namelijk op dat ondernemers die jarenlang een zeer goede boterham verdienden aan dierenleed, daar nu nog eens extra voor beloond worden.

De vraag is nu: wat te doen met die lege nertsenstallen? Ik moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als uitgekochte nertsenhouders zouden overschakelen op een andere vorm van dierhouderij.

Sinds het begin van deze eeuw schakelden veel varkensboeren, die vanwege de slechte markt en hoge regeldruk stopten, over op geiten: een sector waarvoor nauwelijks specifieke regels gelden. De geitenhouderij groeide daardoor explosief en veroorzaakte veel maatschappelijke problemen. Nog altijd lijden tientallen, zo niet honderden mensen onder de gevolgen van de Q-koorts die in 2011 het leven kostte aan 95 mensen en die leidde tot het doden van zo’n 50.000 geiten. Ook hebben we veehouders de overstap naar de konijnenhouderij zien maken: een sector die eveneens berucht is voor het dierenleed. Dieren leven in krappe draadgazen kooitjes of in groepen, komen nooit buiten en ziekte en sterfte zijn doorgaans hoog.

Dierenleed, stankoverlast, milieuvervuiling en gezondheidsrisico’s zijn niet exclusief voorbehouden aan de nertsenhouderij. Ook andere vormen van industriële veehouderij hebben veel schadelijke gevolgen. De stoppersregeling voor nertsenhouders moet dan ook als voorwaarde stellen dat er op de plek van het beëindigde bedrijf geen nieuwe industriële veehouderij wordt gevestigd.

Hoe wrang de vergoeding voor stoppende nertsenhouders ook is, het is zaak te zorgen dat dit gigantische bedrag (180 miljoen euro) méér oplevert voor de samenleving dan het schadeloos stellen van een kleine groep (140) gedupeerde ondernemers. Het is óók een kans om te voorkomen dat we van de regen in de drup belanden en andere industriële veehouderij, met al haar schadelijke impacts, voor de nertsenhouderij in de plaats krijgen.