Geen behoefte aan de koning op Prinsjesdag

Artikel 65 van de Grondwet zegt het zo:

“Jaarlijks op de derde dinsdag van september of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip wordt door of namens de Koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid gegeven.”

Zo’n uiteenzetting wordt troonrede genoemd. In 2017 heeft de koning tijdens het demissionaire kabinet Rutte II zo’n troonrede uitgesproken waarbij hij aangaf terughoudendheid te betrachten. Immers de echte plannen zouden eerst door een nieuw kabinet gepresenteerd worden.

Nu in 2021 politiek Den Haag het landsbelang tart door na 6 maanden maar niet te komen met een nieuw kabinet is er alle reden om de koning te verzoeken thuis te blijven. Het genoemde artikel biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de voorzitter van de verenigde vergadering een korte verklaring te laten afleggen waarin hij verklaart dat het momenteel niet opportuun is om de koning een troonrede richting de toekomst te laten houden.

Oranjegezinde klanten kunnen wellicht instemmen met deze gang van zaken omdat de koning niet betrokken wordt in een machteloos formatiespel hetgeen reputatieschade met zich meebrengt. Republikeinen kunnen er van genieten dat de betekenis van het koningshuis verder wordt geminimaliseerd. Resultaat is een breed draagvlak voor de verhindering van de koning op komende Prinsjesdag.

Artikel 65 behoort tot het Nederlands staatsrecht. Dit recht wordt naast wetgeving beheerst door actuele normen en waarden die zich in de politieke praktijk hier en nu aandienen.

De norm voor de politiek is hier: neem je verantwoordelijkheid formeer een kabinet. De waarde die in het geding is, is het voorkomen dat burgers zich boos afkeren van een democratisch proces.

De afwezigheid van de koning plaatst dit levend staatsrecht in het volle licht.

Naschrift:

Bovenstaande bijdrage mag niet uitgelegd worden als een steunverklaring voor de parlementaire monarchie die Nederland is. De schrijver is voorstander van een parlementaire democratie.