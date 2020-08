Als het aan de Green Deal van Frans Timmermans ligt zal 25% van de landbouw in de nabije toekomst biologisch worden. Omdat het in Nederland nauwelijks opschiet (we zitten op 4%) kwam Bionext, de ketenorganisatie voor biologische boeren, met het voorstel om de btw op biologische producten af te schaffen. De producten worden dan 9% goedkoper en kunnen beter concurreren met de bespoten shit.

De toekomst ziet er volgens mij zo uit: Vlees is onbetaalbaar geworden doordat de mensen zijn gaan inzien dat het asociaal is ten opzichte van dieren, veel te veel energie kost, te veel CO2 uitstoot en onevenredig veel van onze grond in beslag neemt. Maar zeker is, dat de landbouw zoals die nu wordt uitgeoefend geen toekomst heeft.

Pesticiden en kunstmest maken de grond steeds onbruikbaarder, insecten en parasieten steeds resistenter en het besef groeit dat het ook anders kan.

In ons eigen Westland zijn innovatieve bedrijven gevestigd die al heel ver zijn in het ontwikkelen van alternatieven voor pesticiden en kunstmest en het opwaarderen van grond met natuurlijke middelen. Het is nog pionieren en vechten tegen het oude systeem waar bedrijven als Monsanto en Bayer vrolijk doorgaan met het monopoliseren van industriële landbouw, maar er gloort hoop.

Nu zijn biologische boeren niet van die rauwdouwers als die idioten die met hun trekkers de vooruitgang willen tegenhouden. Dus moeten we andere manieren vinden om Carola Schouten en haar baas Rutte ervan te overtuigen dat de btw op biologische groenten naar 0% moet, terug te verdienen met 21% btw op vlees.

Maak tamtam. Doe iets met #geenbtwopbiologisch. Stem op een partij met een gezond programma. En koop biologisch.

Een minuut voor twaalf: stop met het kopen van vergif.