Zaterdag 26 september organiseerden vredesorganisatie PAX en milieu- en vredesorganisatie Greenpeace een internationale protestbijeenkomst voor de poort van vliegbasis Volkel. Daar liggen 20 stuks van de B-61-11 die door Nederlandse F-16’s kan worden afgevuurd. De protestactie voldeed aan de coronaregels en vanwege de afmetingen van het manifestatieterrein konden er 50 stoelen staan voor evenzovele deelnemers. Daaronder een delegatie activisten uit Duitsland die uit Düsseldorf kwamen fietsen. In Duitsland protesteren zij tegen dezelfde kernbommen in de vliegbasis van Büchel. De NAVO programmeert de vervanging van de B-61-11 bom voor een nieuwe, een gemoderniseerde voor onder de JSF/F-35. SP-Kamerlid Sadet Karabulut hield de volgende toespraak.

De Amerikanen hebben onlangs oude documenten vrij gegeven waaruit blijkt dat de Nederlandse staat Amerikaanse kernwapens heeft toegelaten op ons grondgebied. Het is niet langer een geheim dat hier achter ons zo’n 20 ‘ouderwetse’ B-61-11 bommen liggen opgeslagen.

Deze protestbijeenkomst is heel belangrijk. Ik ben blij met de inzet vandaag van de mensen van PAX, Greenpeace, de Raad van Kerken, Pugwash – wetenschappers tegen kernwapens, IALANA -advocaten tegen kernwapens, NVMP- Artsen voor vrede, GroenLinks en mijn eigen SP. Al deze organisaties werken samen tegen de modernisering van De Bom in ons land. Dit type Amerikaanse atoombommen, B-61-11, ligt niet alleen hier in Volkel, maar ook in Duitsland, België, Italië en Turkije. Ook Frankrijk is een kernwapenmacht, net als het Verenigd Koninkrijk en Rusland. Dit is een grote bedreiging voor alle volkeren.

Atoombommen zijn een bedreiging van de mensheid. Atoomwapens zijn illegale wapens en wapens voor massavernietiging. Vernietiging van de hele mensheid op onze planeet. Deze wapens bieden ons geen veiligheid, ze schrikken niet af maar maken ons een doelwit in tijden van oorlog.

Nederland is geen Amerikaanse staat. We mogen niet buigen voor autocratische leiders. Geloof de mensen niet die stellen dat atoomwapens ons veiliger maken. Nee, meneer Trump, Poetin, Macron en nee meneer Johnson, dat is een grote leugen. Het maakt de wapenindustrie rijker, het maakt dat u zich misschien machtiger voelt, de volkeren en planeet zijn de verliezers. Atoomwapens brengen geen vrede, zij kunnen alleen vernietiging brengen. Stop daarom met het bedreigen van de mensheid, meneer Rutte en mevrouw Merkel. Stop dat nu. Teken het VN-verbod op kernwapens. Toon leiderschap en neem het initiatief tot atoomontwapening. Haal deze atoomwapens uit onze landen.

Wij willen geen kernwapens. Niet in Nederland, niet in Duitsland, niet in de EU. Een overweldigende meerderheid van de Nederlanders wil dat de regering het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens ondertekent!

Te midden van een pandemie willen wij geen precisiekernwapens, geen miljarden geldverspilling aan de wapenindustrie en massavernietigingswapens maar een einde aan honger, gezondheidszorg voor iedereen en onderwijzers.

Wij zijn luid, wij zijn helder: Kernwapens? Niet in onze naam! Weg met de kernwapens hier in Volkel, weg uit Nederland! Nederland kernwapenvrij. Samen met GroenLinks en de PvdA riep de SP-factie eerder dit jaar de regering op een serieus ontwapeningsinitiatief te starten, met hun bondgenoten en Rusland voor een kernwapenvrij Europa! En respecteer de democratie, respecteer de volksvertegenwoordigers die zich hier al over hebben uitgesproken: geen nieuwe kernwapentaak voor de JSF!

Wat is nodig?

We moeten een publiek debat voeren, met als inzet dat de kernwapens hier in Volkel niet moeten worden vervangen door nieuwe. De verkiezingen bieden een uitstekende gelegenheid hiertoe. Ondertussen moeten we werken aan onze beweging van onderop, in Nederland en de rest van Europa. Ze moeten de druk voelen, ze moeten zich uitspreken, wij moeten een kernwapenvrij land afdwingen. En.. we kunnen winnen!

Het is moreel niet uit te leggen dat iemand ons veiligheid zou aanpraten met de nucleaire optie. Zij die beweren dat het voor onze veiligheid, doen aan volksverlakkerij. Ik roep alle politieke leiders op, zich uit te spreken tegen nieuwe kernwapens in Nederland. Nederland heeft niets te zeggen over gebruik van die massavernietigingswapens, zo is onlangs uit het Amerikaans veiligheidsarchief gebleken. Welke politiek leider pikt dat nou?

Nederland is tegen kernwapens, politieke partijen, grijp deze kans, ga niet voor totale vernietiging maar voor ontwapening en vrede. We willen een andere wereld, een betere wereld, een wereld zonder oorlog, een wereld zonder kernwapens. Op naar een Nederland zonder kernwapens, op naar een Europa zonder kernwapens, op naar een wereld zonder kernwapens!