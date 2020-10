Wie dacht dat Geert Wilders zo langzamerhand de bodem had bereikt van de stinkende beerput die voor zijn gedachtengoed doorgaat, heeft het mis. Altijd weet hij weer nieuwe gemeenheden, laaghartige insinuaties en smeerlapperijen te verzinnen. Zondag tweette Wilders het volgende: “Dus behandelingen van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden weer uitgesteld omdat de IC´s vooral bezet worden door Mohammed en Fatima, die onze taal niet spreken en lak hebben aan de regels? Zijn dat de feiten @MinPres Rutte?”

Daarmee zet deze zelfbenoemde twitteraar des vaderlands met recht een voorlopige corona op zijn werk.

De feiten? De feiten zijn dat zulke Mohammeds en Fatima’s, nogal rijkelijk vertegenwoordigd zijn in de schoonmaakploegen die in deze sombere tijd voor de hygiene verantwoordelijk zijn. Zij boenen en ontsmetten veelal de vloeren van het ziekenhuis voor Henk en Ingrid ze betreden. Zij zijn continu bezig met het bestrijden van Covid-19.

Dit land beleeft de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We worden opnieuw geconfronteerd met een nieuw corona-offensief. Misschien is dat wel krachtiger dan de lente-invasie die we nog net op tijd met een”intelligente” lockdown wisten te keren. De politiek heeft in deze tijden van corona geen behoefte aan een geheel uit haat en rancune opgetrokken misbaksel dat uit electoraal gewin en een gevoel van miskenning de aandacht afleidt van waar het om gaat. Wij staan als samenleving voor een existentiële keuze: wat offeren wij op? Onze gezondheid of onze welvaart? Dit weekend drong Diederik Gommers op een strenge lockdown aan. Dat is volgens hem de enige manier om het virus terug te dringen. Premier Mark Rutte en de minister voor Gezondheidszorg Hugo de Jonge zijn zover nog niet. Althans zij hopen nooit zover te komen. Het informele zondagse Catshuisoverleg leverde op dat de situatie steeds ernstiger wordt maar dat over nadere maatregelen eerst diep moet worden nagedacht. Een tweede lockdown zal de economie opnieuw ernstige, dit keer misschien fatale schade toebrengen. En wat is de oogst? De éérste heeft een paar maanden respijt opgeleverd. Dat is alles. Onze samenleving is niet bestand tegen een gedurige afwisseling van lockdowns en perioden van liberalisering. Men houdt zich nu vast aan de strohalm van de sneltest. Wie weet kan dan wél een functionerend track and trace systeem op touw worden gezet zodat we in staat zijn de zieken en de besmetten te soleren zonder de economie stop te zetten.

Diederik Gommers heeft een noodlottig gelijk. Elk alternatief op zijn radicale voorstel is voor een belangrijk deel opgebouwd uit hoop en verwachting.

Dat is de crisis waarin wij ons bevinden. Daar gaat het om. Niet om de Mohammeds en Fatima’s, die op de IC voor hun leven vechten, ook nog eens te demoniseren. Dat is een diep verachtelijke manier van doen. Met zijn tweet wekte Geert Wilders de indruk dat de beerput die voor zijn gedachtengoed doorgaat, geen bodem kent en rechtstreeks opborrelt uit de hel.