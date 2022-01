Geklaag van Rutte over gebrek aan solidariteit is toppunt van hypocrisie

Het is immers úw VVD geweest die met 40 jaar neoliberaal beleid eigenhandig de solidariteit in Nederland stelselmatig heeft afgebroken.

In zijn regeringsverklaring zei Rutte gisteren: “De onderlinge solidariteit lijkt minder vanzelfsprekend te worden…” No shit, Sherlock?

Meneer Rutte, is uw bezorgdheid over het gebrek aan solidariteit in Nederland niet een klein beetje erg hypocriet? Het is immers úw VVD geweest die met 40 jaar neoliberaal beleid eigenhandig de solidariteit in Nederland stelselmatig heeft afgebroken:

door de ongelijkheid tussen rijk en niet-rijk volledig uit de klauwen te laten lopen,

door een belastingparadijs voor de rijken te creëren,

door publieke diensten als woningcorporaties, openbaar vervoer en zorgverzekeringen te privatiseren en ‘in de markt te zetten’,

door beleggers vrij spel te geven op de woningmarkt en zo bij te dragen aan onbetaalbare huren en huizenprijzen,

door de veroorzakers van de bankencrisis van 2008 te belonen met bailouts en de gigantische kosten daarvan te verhalen op huurders middels de verhuurderheffing,

door oude buurten met sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door dure yuppen-woningen en de oude bewoners weg te jagen (waarmee je dus feitelijk bestaande gemeenschappen kapot maakt),

door mensen die noodgedwongen aankloppen voor een uitkering of toeslag bij voorbaat te criminaliseren als potentiële profiteurs en fraudeurs (en vaak ook nog op racistische wijze; zie het etnisch profileren bij de Belastingdienst),

door de zwakkeren in de samenleving alleen te laten met hun problemen onder het motto van “eigen verantwoordelijkheid” (oftewel: zoek het zelf maar uit) en op te zadelen met het “eigen risico” (oftewel: een boete op ziek-zijn),

door de ziekenhuiszorg, de GGZ en de Jeugdzorg kapot te bezuinigen (en de schrijnende gevolgen daarvan worden nu pas echt duidelijk),

door werknemersrechten af te breken en te vervangen door onzeker ‘flexwerk’,

door de pensioenen al sinds 2009 niet mee te laten stijgen met de inflatie en nu zelfs ook de AOW los te koppelen van de (zij het minimale) stijging van het minimumloon,

door de Groningers die getroffen zijn door aardbevingsschade door de gasboringen (waar de Staat en de NAM super veel aan verdiend hebben) in de kou te laten staan en keer op keer te kleineren.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, meneer Rutte, eerst doet u en uw VVD zelf al die dingen die de sociale cohesie en de onderlinge solidariteit in Nederland afbreken. En dan gaat u vervolgens een potje zitten klagen dat “de onderlinge solidariteit minder vanzelfsprekend lijkt te worden”? Sorry hoor, ik weet dat het bedroevend gesteld is met de politieke omgangsvormen in Nederland en ik wil dan ook echt niet meedoen aan dat moddergooien waar figuren als Wilders en Baudet zich aan schuldig maken. Maar, meneer Rutte, dit moet me toch wel even van het hart: waar haalt u het gore lef vandaan om te klagen over het gebrek aan solidariteit in Nederland?

Het spreekwoord zegt: “Elk volk krijgt de regering die het verdient.” Maar het omgekeerde geldt ook: elke regering krijgt het volk dat zij verdient. Als je met jarenlang neoliberaal VVD-beleid de solidariteit in Nederland stelselmatig afbreekt, dan moet je niet gek opkijken als die solidariteit op enig moment inderdaad afwezig lijkt te zijn. Dan ben je er als VVD blijkbaar in geslaagd om het land naar jouw evenbeeld om te vormen. Welkom in VVD-land, meneer Rutte!