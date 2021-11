Geloof in de wetenschap maar niet gevaccineerd

Ik geloof in de wetenschap. En in de werking van vaccins. Toch ben ik nog niet gevaccineerd. Dat heeft niets met wilde complottheorieën te maken maar wel veel met mijn gebrek aan vertrouwen in de regering. Ik heb van meet af aan grote twijfels gehad bij het vermogen maar vooral de wil van Rutte III om deze pandemie het hoofd te bieden. Er is niets in het verleden van de kabinetten van Mark Rutte (VVD) dat er op duidt dat de burgers het uitgangspunt van het beleid zijn. Je hoeft alleen maar naar het toeslagenschandaal, het gaswinningschandaal en de wooncrisis te kijken om te snappen dat deze regeringen nooit voor Jan met de Pet op het pluche zaten.

In december 2019 las ik over Wuhan. Ik moet daarbij vertellen dat ik het nieuws toen al een paar maanden in de gaten hield voor signalen van een potentiële pandemie nadat er in september bericht kwam over een mysterieuze longziekte in de Verenigde Staten, die gekoppeld werd aan het dampen van THC, het werkzame bestanddeel van hasj en wiet. Ik vond dat een vreemd verhaal maar weet tot op de dag van vandaag niet waarom ik dat zo alarmerend vond. Zodra ik over de dodelijke ziekte in China vernam, ben ik mijn eigen gebruikelijke ik-wil-niet-ziek-worden-maatregelen gaan volgen. De kans leek me groot dat het na de vogelgriep en de Mexicaanse griep de voorbode van de volgende grote, wereldwijde griepgolf was. Sindsdien zit ik in mijn zelfverkozen isolatie.

Ik twijfel er niet aan dat het vaccin in zoverre werkt dat het de kans dat je dood gaat aan een besmetting met Covid-19 drastisch vermindert. Maar het voorkomt niet dat je ziek kunt worden, het voorkomt niet dat je asymptomatisch het virus toch door kunt geven en het voorkomt long-covid niet. Bovendien neemt de werking van het vaccin geleidelijk af. Om Covid er onder te krijgen, is er dus veel meer nodig dan het vaccin alleen. Dat Rutte III de maatregelen die echt nodig zijn om het virus in te dammen niet wil uitvoeren, werd me al duidelijk toen het kabinet aan het begin van de uitbraak weigerde om reizigers te testen op het virus. Sindsdien zwabbert het beleid alle kanten op en is het volgens mij volledig gericht op hoe het valt bij het electoraat van de regeringspartijen en hoe ‘big corporate’ het meeste geld toegeschoven kan krijgen.

Toen ik afgelopen zomer eindelijk aan de beurt was voor de vaccinatie, was Hugo de Jonge (CDA) net met de Dansen met Jansen-campagne begonnen. De stad was allang weer volgelopen met jonge seks, drugs en rock-‘n-roll-toeristen en de buren rondom hielden me al maanden uit mijn slaap met hun thuisfeestjes. Via Twitter kreeg ik voortdurend foto’s uit de buurt onder ogen waarop vooral mensen zonder mondmasker bovenop elkaar stonden. Kennissen die alle maatregelen in acht namen, werden toch ziek. Burgemeester Halsema bood volop ruimte aan de horeca en hun uitgebreide terrassen in de openbare ruimte. De GGD ging dj’s inzetten op de vaccinatielocaties om meer jongeren te trekken. Locaties die voor mij allemaal slecht te bereiken zijn en waardoor ik ben aangewezen op het overvolle OV of een dure taxi waarbij ik dan maar moet gokken dat de wagen schoon en de chauffeur niet besmet is. Het trok me niet aan om mijn gezondheid en wellicht mijn leven in de waagschaal te stellen voor een vaccin waar ik verder toch nog geen voordeel van heb, want ik ben niet van plan mijn isolatie op te geven tot het virus echt onder controle is. Zolang ik buitenshuis vooral mensen aantref die weigeren om mondmaskers te dragen, geen afstand houden en er prat op gaan dat ze de regels overtreden, heb ik daar om allerlei redenen echt niets te zoeken.

Dus ik wacht in mijn eentje thuis nog wel even af. Ik heb mijn werk dat ik vanuit huis kan doen, mijn gaming community om mee op avontuur te gaan, de beschikking over meer boeken, series en films dan ik kan lezen en kijken in een mensenleven en een brein dat zich altijd amuseert en nooit verveelt. Ik blijf gewoon thuis tot het virus is verdwenen of het vaccin dusdanig is verbeterd dat je ook niet meer ziek wordt.

En ik blijf hopen op structurele investeringen in de anderhalve meter-samenleving, in de zorg, in thuiswerken en thuisonderwijs. In de infrastructuur voor vaccinatie en boosters, testen voor toegang en quarantaine tot op wijk- en dorpsniveau. Want laten we wel zijn, de kans is groot dat deze pandemie een nog veel dodelijkere opvolger krijgt en het is alleen maar logisch om onze maatschappij daarop in te richten. Mijn vaccinatie stel ik uit tot ik hem echt nodig heb. Hopelijk kan ik hem dan gewoon bij de huisarts om de hoek halen.