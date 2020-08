Het is verrekte schandalig dat het debat wéér is getrokken naar etniciteit en migranten, in plaats van dat we de familie van de slachtoffers de ruimte geven om te rouwen

Hoe meer woorden aan dit onderwerp vuil worden gemaakt, hoe vervelender de hele casus wordt. De 24-jarige Bas van Wijk die werd doodgeschoten in Amsterdam is slachtoffer geworden van een schandalige en ontoelaatbare daad van geweld die niet te tolereren valt. Bij moordzaken als deze is het essentieel om justitie en politie hun werk te laten doen en ze ervoor te laten zorgen dat de dader zijn verdiende straf krijgt.

Wat niet helpt voor gerechtigheid voor Bas is als je dood wordt aangegrepen door de rechterflank om een politiek en polariserend punt te maken. De hashtag #GerechtigheidVoorBas, die de wereld in werd geslingerd door befaamd Baudet-marionet Eva Vlaardingerbroek, gaf aanleiding tot een racistische twitterstorm waarbij allerlei assumpties werden gedaan over de dader. Hierna werd door Raisa Blommesteijn – we zitten op 2 van de 3 – een demonstratie de wereld ingeslingerd voor “gerechtigheid”. Welke aanleiding is er om te denken dat er geen gerechtigheid komt voor Bas, namelijk door het laten functioneren van onze rechtsstaat?

In een opinieartikel in Elsevier schreef Vlaardingerbroek dat “het voorkomen van dit soort extreem gewelddadige praktijken moet prevaleren boven het coûte que coûte willen vermijden van etnische profilering”. Deze frase (die gretig werd geciteerd door Kim Boon – bingo!) doet een racistische aanname over de rug van slachtoffers van geweldspraktijken die los van afkomst en etniciteit plaatsvinden. Alsof politie of overheidsinstanties weigeren in te grijpen als een verdachte migrant is – het is meestal andersom.

Hadden Thierry’s Twitter-Sirenen daadwerkelijk wat gegeven om de slachtoffers en om de nabestaanden van deze moorden, dan hadden ze de families een berichtje gestuurd en gecondoleerd, en hadden we daarna een publiek debat kunnen voeren over het aanschaffen en controleren op wapens, en voorlichting en opvoeding over geweld. Het is nu verrekte schandalig het debat wéér is getrokken naar etniciteit en migranten, in plaats van dat we de familie van de slachtoffers de ruimte geven om te rouwen. #GerechtigheidVoorBas betekent vooral geen hashtags.