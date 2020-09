Terwijl Gert-Jan Segers in de Tweede kamer tijdens de debatten over het toelaten van slachtoffers van de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria volkomen laat afweten, presenteert hij op hetzelfde moment een vlammend manifest over menselijkheid. Hoe hypocriet kun je zijn binnen een etmaal? Dat praat je natuurlijk nooit meer recht.

“God heeft het zo niet bedoeld,” vat de Volkskrant het manifest van de conservatieve christelijke politicus samen. Wat God dan wel heeft bedoelt wordt niet helemaal duidelijk als je naar zijn stemgedrag kijkt. Hij steunde de coalitie die van de 13.000 Moria-slachtoffers slechts een armetierige 100 wil opnemen. En die100 maken deel uit van de 500 opnameplaatsen die al waren toegezegd. In feite doet de coalitie helemaal niets.

Het manifest bevat best radicale gedachten. Voor Segers heeft de maatschappij afgedaan met groei. De economie moet om. Arbeid moet minder belast worden dan vermogen. Er moet iets gebeuren aan het feit dat rijken steeds rijker worden en armen verder in de armoede wegzakken.

Op de website van de partij verwijst Segers naar een onderzoek van de universiteit van Harvard naar de vraag “Wat maakt ons gelukkig? Na meer dan tachtig jaar het leven en welzijn van honderden mensen te hebben onderzocht, hebben de wetenschappers een even eenvoudig als eenduidig antwoord: relaties.”

Als je de moeite neemt om het rapport helemaal te lezen lijkt het meer een afscheidsbrief van Segers, die na jarenlang een fout neoliberaal kabinet te hebben ondersteund, nu verklaart dat de tijd van homo economicus voorbij is. Helaas staat het manifest ook vol met de conservatievere standpunten van de CU. Euthanasie voor een voltooid leven blijft doodzonde en er moet weer meer ruimte komen om kinderen te maken.

Maar wat achterblijft is zijn opmerking: “We zijn geschapen naar Gods beeld en bedoeld om je naaste lief te hebben.” Kennelijk rijkt zijn liefde niet ver genoeg om in het Moria-debat echt zijn stem te verheffen.

