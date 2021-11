Gewoontedieren moeten ook aan de plantaardige ballen

De boeren willen het niet horen maar het is een feit: onze veestapel is een milieuramp.

Alle planteneters gefeliciteerd. Vandaag is het voor de 27e keer World Vegan Day. En er valt ook echt wat te vieren. Je hoeft niet zelf meer met bloem en eivervangers aan de slag als je een vegan taartje wilt. Deze kun je op steeds meer plekken kopen, waaronder de supermarkt. De tijd dat ik met een lijstje alle e-nummers naloop is voorbij. Met dikke vette koeienletters en in veelvoud staat het woord VEGAN of een vegan logo op de verpakking afgedrukt. Goed geregeld.

Steeds meer mensen kiezen voor een strikt(er) plantaardig dieet. Steeds vaker is de vette hap plantaardig om het klimaat te redden. De boeren willen het niet horen maar het is een feit: onze veestapel is een milieuramp. De dieren die ‘we’ eten moeten wel eerst leven voordat ze geslacht worden. In deze periode stoten varkens en koeien grote hoeveelheden broeikasgassen uit. En alles wat erin gaat moet er ook weer uit. De fosfaten en nitraten, afkomstig van mest, spoelen door naar het grond- en oppervlaktewater. Het is vele malen efficiënter en duurzamer om plantaardige eiwitten te produceren dan dierlijke.

Je kunt vegan eten voor je eigen gezondheid (lager risico op hart- en vaatziekten, bepaalde soorten kanker en diabetes type 2) maar ook voor een ander. De megastallen vol kwetsbare kippen en doorgefokte eenden zijn een makkelijke prooi voor de zeer besmettelijke vogelgriep. Een paar mutaties verder en we hebben een nieuwe pandemie te pakken. Helaas geen ver van je bed show. De Q-koorts op Nederlandse geitenstallen zorgden voor de dood van meer dan 100 omwonenden. Je zult maar in de stank wonen omdat er naast je huis een megastal vol varkens staat. Deze buurtbewoners hebben veel vaker last van gezondheidsklachten.

Dieren willen niet dood

Mijn motivatie voor veganisme zijn de dieren zelf. Dieren willen niet dood. Zo simpel is het. De dieren verzetten zich in het slachthuis. Ze willen niet naar voren. Niet richting de slachtlijn. Ze ruiken het bloed, ze voelen de dood. Dan weigert het lichaam en komt het geweld. Trekken, schoppen, slaan. De slachters duwen de dieren naar voren. Desnoods slepen ze het dier richting slacht. Soms wint het dier. Een geitje rende zo een Twelloos slachthuis uit. Op weg naar de tijdelijke vrijheid.

Er moet nog veel gebeuren. De meeste mensen eten nog altijd vlees. Gewoontedieren die kiezen voor ballen gehakt van dieren in plaats van planten. Er is een rol voor de overheid weggelegd om mensen in beweging te krijgen. Start met slimme promotiecampagnes voor plantaardig eten. Schaf de parlementaire vlees-BBQ af en volg het goede voorbeeld van de gemeente Groningen: daar zijn de recepties en etentjes voortaan plantaardig.