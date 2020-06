Een minuut leestijd: Laten we een keer serieus naar onszelf kijken, racisme zit in ons allemaal!

Een witte, rechtse, bejaarde, ranzige grappenmaker die alleen humor bedrijft over de rug van anderen. Iedereen denkt nu: Johan Derksen. Maar nee, over hem heb ik het niet. Die ken ik eigenlijk voornamelijk als een opportunistische reltrapper met een minimaal gevoel voor echte humor. Hij zit daar gewoon om naast zijn AOW nog wat bij te verdienen en kwam nu eens toevallig niet weg met een grap over Akwasi. Hij draait steeds zo met de wind mee dat zijn arrogante gedrag nog steeds niet tot ontslag heeft geleid. Ik wind me daar niet over op.

Ik heb me door de uitzending gewerkt waarin Genee zijn programma probeerde te redden. Twee overigens zeer goede verdedigers van het antiracisme trachtten een uur lang enige empathie in Derksen te krijgen. Onbegrijpelijk hoe een flauwe ‘grap’ zoveel aandacht krijgt. Laten we een keer serieus naar onszelf kijken, racisme zit in ons allemaal! In wit en zwart, westerse en niet-westerse immigranten, autochtonen en allochtonen. Alleen als we dat erkennen en het bespreekbaar maken kunnen we racisme uitbannen.

Nee, als ik het heb over die ranzige grappenmaker doel ik natuurlijk op Youp van ’t Hek en zijn column van afgelopen zaterdag in NRC. Daar brandt hij twee andere blanke mannen af omdat ze een oproep aan adverteerders hebben getweet om VI te boycotten.

Voor mij is het Hek van de dam als een cabaretier zijn macht gebruikt om adverteerders te bedreigen. Vrij vertaald: “Pas maar op Bavaria ik pak je nog wel in mijn oudejaarsconference. Je weet hoe ik Buckler kapot heb gemaakt.” Iedereen weet dat het niet klopte wat hij toentertijd deed, helemaal nu alcoholvrij bier drinken steeds populairder wordt en deze cliniclown van een Goois bejaardentehuis (sic) is er nog trots op ook.

Een enkele flauwe opmerking van een arrogante bejaarde man op TV was genoeg om een week lang kolommen krant en minuten radio en TV te vullen (inclusief deze minuut). Hiermee krijgen we racisme echt de wereld niet uit.