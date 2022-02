GGD-gate van Bergsma en Van Meijeren blijkt een hoax

Met veel bombarie werd een spraakmakende reportage van Sietske Bergsma en Gideon van Meijeren aangekondigd over misstanden bij de GGD en het “illegaal” vaccineren van kinderen. Wie bekend is met het werk van de makers zal niet verbaasd zijn dat het een totale nothingburger blijkt te zijn geworden. Toch is het nuttig het een en ander te zeggen over het filmpje en de bedoelingen van de makers.

De “reportage” is een project van de verwarde publicist Sietske Bergsma en kamerlid Gideon van Meijeren, die ook wel bekend staat als complotmarmot. Hij is een geliefd gezicht in de wappiebeweging. Datzelfde geldt voor Bergsma, die een van de initiatiefnemers is van de omstreden actiegroep Moederhart. Bergsma is bovendien vanaf het eerste uur fanatiek Forumgroupie dus die samenwerking lag wel voor de hand.

Het is een gelikte reportage geworden die bij de achterban ongetwijfeld in goede aarde zal vallen. Van de claims over grove misstanden en “illegale” vaccinaties blijft echter niets over. De doelgroep zal dat ongetwijfeld niet met me eens zijn. Het filmpje bestaat uit geknipte undercoverbeelden die gemaakt zouden zijn door een kind, het commentaar van twee omstreden experts, en natuurlijk de opgewonden mening van Gideon en Sietske. Echte nieuwswaarde bevat het geheel niet, maar de gewenste fophef zal het zeker opleveren.

#FVD-Kamerlid @GideonvMeijeren is samen met @SBergsma van Stichting Moederhart op onderzoek uitgegaan. Bij GGD-vaccinatielocaties hebben ze ernstige misstanden aangetroffen. Regels ter bescherming van kinderen worden aan de laars gelapt. Volgende week de schokkende onthullingen. pic.twitter.com/H1TqN66cuD — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 27, 2022

De makers suggereren in hun beeldocument “Blijf van onze kinderen af” dat er in Nederland op grote schaal kinderen worden gevaccineerd tegen de wens van hun ouders en dat die kinderen bovendien slecht geïnformeerd zouden worden. Uit de reportage blijkt dat niet. Ten eerste is het nogal aanmatigend om te denken dat kinderen geen weloverwogen keuze zouden kunnen maken. Ten tweede kun je aan de reactie van de GGD-medewerkers duidelijk merken dat deze vooropgezette situatie er een is waar ze geen ervaring mee hebben.

Het programma neemt in ieder geval een loopje met de feiten. Daarom is het interessant om even aandacht te besteden aan de feiten die Sietske en Gideon niet benoemen in hun verhaal, daarmee worden de belangrijkste stoelpoten onder hun suggestieve reportage namelijk meteen al afgezaagd:

Een kind vanaf 12 jaar hoeft geen toestemming te hebben om een vaccinatie te halen bij de GGD. In sommige gevallen kan het beter zijn dat de ouders niet geïnformeerd worden. Ik kan me daar zelf wel wat bij voorstellen. Dit uitgangspunt is onderdeel van het Verdrag inzake de rechten van het kind dat in 1989 door de Verenigde Naties werd aanvaard. Wel is het zo dat de GGD verplicht is bij mogelijke twijfel een kind dat zonder ouders komt te informeren over vaccinatie, bijvoorbeeld over de voordelen en risico’s van het nemen van een prik. Dat gebeurt ook in deze reportage. Zelfs in het knip- en plakwerk dat ons wordt voorgeschoteld door Forum voor Democratie is dat duidelijk te zien. Ondanks al het monteerwerk is het verhaal van de lokpuber trouwens overduidelijk voorbereid en sturend.

Om hun betoog wat kracht bij te zetten hebben de programmakers twee zogenaamde experts ingeschakeld. De eerste is huisarts Frank Rodenburg, die weigert coronavaccins voor te schrijven en patiënten door te verwijzen. Hij verkondigt de gebruikelijke onzin over bijwerkingen en beweert onterecht dat de “nepvaccins” niet goedgekeurd zouden zijn. Dat is een veelvuldig gedebunkt verhaal. Ook noemt hij in zijn verontwaardiging alle GGD-medewerkers artsen. Rodenburg heeft al een onderzoek van de gezondheidsinspectie aan zijn broek hangen. En hij roept vaak “desinformatie!”

De tweede expert is ook een bijzonder geval. Dat is voormalig advocaat Frank Stadermann. De man is populair in complotkringen en beweerde eerder dat huisartsen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vaccinatieschade. Opvallend is dat hij niet bereid is om een stevige uitspraak te doen over de illegaliteit en strafbaarheid van de vermeende misstanden bij de GGD. Dat is veelzeggend. Verder is hij bekend als auteur van ‘De Ongrijpbare Orb’. Dat schijnt een standaardwerk op het gebied van orbs te zijn.

Op één punt ben ik enigszins bereid de makers van deze zogenaamde reportage een punt te geven. De communicatie van de GGD-medewerkers kan beter. In elk geval volgens de beelden die ons voorgeschoteld worden. Maar dat is wel met inachtneming van de kennis dat er veel geknipt is, het verhaal van de lokpuber sturend is, en de medewerkers weinig ervaring lijken te hebben met zo’n situatie. Toch zou het goed zijn daar nog eens kritisch naar te kijken. Al was het alleen maar om dit soort gezeik in de toekomst te voorkomen.

Wat zijn de motieven van Forum voor Democratie om zo’n nothingburger de wereld in te helpen en te suggereren dat er iets bestaat als GGD-gate? Dat is natuurlijk vooral ophef en publiciteit, de eerste Kamervragen zijn al verzonden. Wappies zijn inmiddels een belangrijke doelgroep geworden voor Forum voor Democratie. Wereldwijd blijken mensen met een kwetsbaar mentaal immuunsysteem gevoelig te zijn voor de retoriek van populisten en extreemrechtse politici. Zo kon het gebeuren dat in afgelopen twee jaar yogamoeders en brave accountants opeens achter de fascistische vlag van FvD aan liepen. Voor sommige mensen is de ingewikkelde impact van een pandemie kennelijk genoeg om het bijbehorende racisme en fascisme met open ogen te negeren.

De coronacrisis bleek voor Forum voor Democratie een geschenk uit de hemel. Eind 2020 stond de partij op instorten door allerlei racistische en antisemitische bagger die naar buiten kwam. Een paar maanden later diende zich opeens een hele nieuwe doelgroep aan van mensen die bang zijn voor dingen die ze niet begrijpen. Dat hebben Baudet en de zijnen net op tijd gesignaleerd (aanvankelijk waren ze voor een totale lockdown), en daarmee hebben ze zich kunnen handhaven tijdens de verkiezingen vorig jaar.

Het is nog maar de vraag of Forum die kiezers voor de langere termijn aan zich kan binden. Nu het eind van de pandemie mogelijk in zicht is en alle beperkende maatregelen verdwijnen is er niet meer zoveel om tegen te zijn. Waarschijnlijk wil ook een deel van de wappies dit hoofdstuk het liefst zo snel mogelijk afsluiten. Daarom is het niet onlogisch dat ze zich nu richten op de vaccinatie van kinderen. Dat vinden meer mensen ingewikkeld. Dit fakeverhaal kan de partij daarom goed gebruiken.

Uiteindelijk blijken er uit de nepreportage maar twee misstanden. Het is niet toegestaan om foto’s te maken of te filmen op een op een priklocatie. Daar hebben de makers schijt aan gehad. Het is overduidelijk dat deze beelden niets blootleggen dat enig maatschappelijk belang heeft, dus mogelijk heeft dat juridische consequenties. Helaas zal dat als een bonus beschouwd worden.

Ernstiger is het dat de makers er kennelijk geen bezwaar tegen hebben om een kind in te zetten om hun propaganda te verspreiden. Wie geeft zijn kind mee aan een rechts-extremist? Dat zegt iets over het morele kompas van alle betrokkenen en roept de vraag op of het kind dat hiervoor gebruikt is zich wel in een veilige omgeving bevindt. Dat is het enige echte schandaal in dit verhaal.

Dit artikel is ook verschenen op Duimspijker.com.