Wie wint er eigenlijk met het nieuwe gokbeleid?

Online gokbedrijven mogen vanaf 1 oktober in Nederland opereren. Denk aan miljardenbedrijven als het Zweedse Evolution Gaming (Leo Vegas), Britse Kindred (Unibet, 32Red), het Amerikaanse Flutter (Skybet). De Kansspel Autoriteit verwacht hierdoor 400 miljoen euro groei van de gokindustrie, tot 800 miljoen. De groei staat gelijk aan bijna een half procent van het Bruto Nationaal Product; het totaal aan bijna 1%.

Daar kan het kabinet volgend jaar mee scoren!

De gokwet zou volgens voorstanders mensen die nu toch al online gokken, uit de illegale hoek halen. Gokkers zouden beschermd worden, doordat een toezichthouder kan eisen risicogroepen te blokkeren. En niet onbelangrijk; de staat kan belasting heffen.

Verslavingsexperts maken zich zorgen dat een explosie van reclames gaat leiden tot een forse toename van het aantal verslaafden. Nederland verbood dit juist altijd, zo werd gezegd, omdat gokkers digitaal nog minder barrières hebben en nog minder geldbewust zijn. Het kan overal, de klok rond, geraffineerd verweven met sociale media.

De publieke omroep heeft al reclameblokken vol online gok reclames verkocht, kennelijk. Sterker nog, de industrie verwacht zó’n overvloed, dat ze werkt aan een code. Verwacht binnenkort volop advertenties op nieuwssites en TV.

Sport en met name voetbal is al een beproefd verkoopkanaal. Dit werkt natuurlijk perfect; feeststemming, competitie, drank, vrienden, sporthelden. Als je een echte fan bent, wed je op je club, of een concurrent, is de gedachte. Holland Casino is hoofdsponsor van de Eredivisie. En de staatstoto, maar ook Unibet en andere particuliere bedrijven hebben al volop sponsordeals gesloten met voetbafanclubs.

Illustratief is de bekende Koning Toto reclame met een jonge influencer Donnie. Die zorgde voor 110.000 nieuwe klanten tussen 18-34 jaar. Richtlijnen werden aangescherpt, omdat het staatsbedrijf gokken juist zou ontmoedigen. Maar de nieuwe influencer, voetballer Wesley Sneijder, zal ook wel goed scoren.

De Kansspel Autoriteit verwacht dat de markt het komend jaar zo verdubbelt, tot 800 miljoen euro omzet.

De vraag is: voegt deze industrie waarde toe? Is het nieuwe economie? Hoe draagt dit precies bij aan een beter Nederland? Wordt men gelukkiger; vermindert het de toch al groeiende verdeeldheid en afstand tussen mensen?

Wat vinden we er bijvoorbeeld van dat zo’n prachtige sport als voetbal, met miljoenen gepassioneerde sporters, honderdduizend vrijwilligers, kinderen, een gokbedrijf heeft als vlaggenschip. Is dít ere divisie..?

En nog los van de irritante reclames, verslaafden en armoede; genereert dit niet ook gewoon nog meer hebzucht, speculatie, geldklopperij? Is dit niet nu juist hét kernprobleem van de economie op dit moment?

Ik gok van wel.