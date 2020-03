Deze donderdag werd ik voor het eerst geconfronteerd met de verkoop van schaarse goederen tegen woekerprijzen, die al een paar dagen na het begin van deze bijzondere periode een aanvang neemt. Mondkapje.pro zendt mij een mondkapje inclusief twee filters voor € 24,99. Ze proberen me ook nog wijs te maken dat dit de halve prijs is.

Ik mis er de kennis voor maar anders had ik persoonlijk het heft in handen genomen. Dan ging er een overtuigende cyberaanval in de richting van deze website. Het schaamteloze Facebook accepteert zonder meer een advertentie van deze schoften.

Dezer dagen bevatte de New York Times (die zijn corona-informatie vanwege het maatschappelijk belang voorlopig gratis ter beschikking stelt, wie de schoen past trekke hem aan), een groot artikel over de gebroeders Colvin, twee geestverwanten van de lui achter mondkapje.pro. Zij reden heel Tennessee af om in alle supermarkten de flesjes handzeep en geparfumeerde tissues van de schappen te kopen. Daarna boden ze die tegen woekerprijzen aan op het internet.

Het duurde geen vierentwintig uur of Amazon en Ebay smeten de Colvins eraf zodat ze nu geen mogelijkheden meer hebben om hun voorraad kwijt te raken. De broers worden niet rijk. Ze zitten op zwart zaad.

Dat is een dwingend voorbeeld voor Nederlandse providers en instanties als Marktplaats. Gooi handelaars met woekerprijzen er met onmiddellijke ingang af. We kunnen dit soort tuig in deze dagen niet gebruiken.

Kort na de bevrijding introduceerden de Nederlandse kranten een nieuwe term voor zwarte handel. Dat werd voortaan gifhandel.

Snijd gifhandelaren de pas af.

Negeer ze. Maak ze het werken onmogelijk.