Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus om onvrijwillige seks strafbaar te stellen ook als er geen geweld aan te pas komt, heeft in de Tweede Kamer een kritische ontvangst gekregen. Daarbij staat het principe buiten discussie. Seks is alleen toegestaan als beide partijen hier expliciet mee akkoord gaan.

Een belangrijk punt van kritiek is dat de maximale straf naar het idee van Grapperhaus slechts zes jaar moet bedragen en niet de twaalf die nu al op verkrachting staat. In De Vooravond zei advocate Meike Lubbers dat het misschien beter was om in één wet verkrachting met en zonder geweld op te nemen met strafmaten op een glijdende schaal zodat de rechter maatwerk kan bieden.

In heel het debat en ook in het daarin gewijde item bij De Vooravond ging iedereen er expliciet van uit dat altijd de vrouw het slachtoffer was. Die bevriest en ziet zich niet meer in staat om bezwaar te maken tegen wat haar te wachten staat. Zij is onder invloed gebracht. De man is schuldig als hij met dat gegeven onvoldoende rekening houdt. Hij maakt dan als het ware misbruik van een ontbrekende wil bij de andere partij.

Doen vrouwen dat dan nooit? Je zult de jongens de kost moeten geven die ‘s ochtends met een spijker in hun kop wakker worden, een lichaam naast zich voelen en zich dan afvragen: “Door wie heb ik mij nu weer mee laten slepen?” Hierin steunt ons ook de schrift. Koning Salomo zegt in Spreuken 5 – 14 niet voor niets:

”Mijn zoon, luister naar mijn wijsheid, schenk mijn inzicht een aandachtig oor, opdat bezonnenheid je blijft behoeden, kennis over je waakt bij wat je zegt tegen een lichtzinnige vrouw. Van haar lippen komen gladde praatjes, haar mond spreekt honingzoete woorden maar uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar pad voert naar het graf, haar voeten dalen af naar het dodenrijk. Ze wil dat je de weg die naar het leven leidt, niet inslaat, haar valse sporen volg je zonder dat je het beseft. Daarom mijn zonen, luister naar mij, wijk nooit af van wat ik zeg. Blijf bij zo’n vrouw vandaan, houd afstand van haar woning.”

Niet alleen drank en drugs brengen mannen in een situatie waarin zij zich aan seks niet langer kunnen onttrekken. Op een gegeven moment laat ook hun wil hen in de steek al zijn ze zo nuchter als kalveren. Heren die regelmatig de daad verrichten, weten dat. Op een gegeven moment is er niets meer dat je kan stoppen. Het is complementair aan het bevriezen, dat men de laatste tijd zo nadrukkelijk bij vrouwen constateert. Je bent als het ware gerobotiseerd en zij heeft de afstandsbediening in handen.

Daarom is ook voor mannen een wilde nacht die achteraf bitter smaakt, reden genoeg om aangifte te doen. Die wet is er ook voor hen.

Aux armes, messieurs!