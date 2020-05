Nederlanders zijn niet meer welkom in Griekenland, omdat zij het verkeerde paspoort hebben. De regering van deze zonovergoten natie heeft een lijst opgesteld van betrouwbare landen waarvan de burgers welkom zijn, al kunnen ze wel door de douane willekeurig uit de rij worden gepikt voor een coronatest.

Op het vliegveld van São Paulo moest in 1994 al elke aankomende passagier op een knopje drukken. Groen betekende doorlopen, rood een uitgebreid onderzoek van je koffers. Zo voorkwam men dat paspoortcontroleurs zich konden laten sturen door hun vooroordelen. Wie weet plaatst de Griekse regering op de vliegvelden en de boot uit Bari ook wel zulke apparatuur.

Cyprus heeft het Griekse voorbeeld inmiddels gevolgd. Of het allemaal doorgaat is nog maar de vraag want vanuit Brussel is al geprotesteerd. Leden van de Europese Unie moeten burgers van andere lidstaten net zo behandelen als die van henzelf en daarmee is deze aanpak duidelijk in strijd. Griekenland mag Nederlanders helemaal niet weigeren. Daarom heeft al het geroep om ónze grenzen te sluiten voor arbeiders uit Oost-Europa ook geen enkele zin.

Ook Nederland weert burgers met het verkeerde paspoort. Wij wantrouwen principieel mensen uit arme landen tenzij ze bewijzen over veel geld te beschikken. We verdenken ze van parasitisme. Volgens velen infecteren ze het land bovendien met ongewenste normen en waarden.

De Griekse regering – net zo rechts als de onze – hanteert het uitgangspunt van de volksgezondheid. Ze vreest net zo goed dat de Nederlanders hun land komen besmetten maar dan met het coronavirus. Wat hebben Den Haag en Athene dan gemeen? Ze weren de burgers uit een aantal specifieke landen omdat ze ervan uitgaan dat die een negatieve invloed hebben.

Dus blijf jij maar aan de andere kant van het hek staan. Jammer maar helaas. We kunnen niet iedereen tot onze stranden en onze eilanden toelaten. Zoek het uit. Fuck you. Ga maar op je eigen stranden je eigen volk besmetten.

Daarmee geeft Griekenland Nederlanders een interessante les, vooral aan de voorstanders van gesloten grenzen. Zo voelt het dus: gewantrouwd en geweerd worden om je paspoort.