Groene Shell racet op Zandvoort

26 augustus was een belangrijke dag voor Shell. De Autoriteit Consument & Markt gaf de multinational een vergunning om energie te gaan leveren. Groene maar liefst, en straks ook nog vanuit eigen wind- en zonneparken. Los van het feit dat die parken op de verkeerde plaats komen – windmolens horen in zee en zonneparken op de daken van distributiecentra en industriegebouwen – valt hierop het een en ander af te dingen.

Heeft Shell als bewijs van duurzaam gedrag het hoger beroep ingetrokken tegen het vonnis van de Haagse rechtbank inzake de reductie van haar CO2-uitstoot? Neen. En wie op de homepage van het oliebedrijf keek om meer informatie over die duurzame energie te vergaren, zag geen groene laadpaal op zijn scherm, maar een beeldvullende Ferrari, waarop het Shell-logo prijkt. ‘Zet Jezelf Op Pole Position!’ Want je kunt ‘gast te worden op Zandvoort (…) het hele weekend toegang tot het Shell V-Power Beach house en de race.’ Je moet alleen wat Shell-benzine of -diesel tanken voor een kraslot. Nederlanders met een Airmiles-pas kregen een persoonlijke uitnodiging in hun e-mail.

Ik denk dat ik niet de enige ben die niet dood gevonden zou willen worden bij deze Dutch Grand Prix. ‘Helaas kan het feest niet in volle glorie plaatsvinden’, maar er zal drie dagen lang met helikopters gevlogen worden boven stiltegebieden in de kust door reporters en door bobo’s die de verwachte landelijke verkeerschaos willen ontwijken.

Zandvoort zelf is ‘volledig in racesfeer gebracht met sfeervolle citydressing.’

Het gevolg is ook dat de omliggende gemeenten ingewikkelde verkeersplannen moeten maken, er in de rest van het land minder treinen rijden en mensen minstens drie dagen niet met de auto naar hun huisje in Zandvoort of Bloemendaal kunnen. Daarentegen adverteert de organisatie schaamteloos met ‘slaapplekken direct naast het circuit’.

Even schaamteloos probeert de Prins der Huisjesmelkers gratis artiesten naar zijn feestje te halen. Die hebben geen werk omdat bijvoorbeeld driedaagse festivals vanwege cornomaatregelen zijn verboden, in tegenstelling tot de driedaagse Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Gelukkig is die lullige flypast van de Koninklijke (!) Landmacht door Defensie geschrapt – vanwege Afghanistan, niet vanwege fossiele verspilling.

‘Waar heb dat nou voor nodig?’ zong Barend Servet een kleine halve eeuw geleden.