Korte column: Een linkse coalitie onder premier Aboutaleb dat lijkt me de oplossing! Moeten we daar nou echt nog vier jaar op wachten?

Goed nieuws doet het over het algemeen niet zo in de media. Net als open deuren. Dus als er wordt gemeld dat GroenLinks in haar nieuwe partijprogramma nog groener en nog linkser is dan is dat in feite een goeie open deur.

Maar toch.

De bio-industrie wordt afgeschaft. We stoppen met korte afstandsvluchten. Er komt een klimaatfonds om de komende jaren 60 miljard te investeren in het bouwen van een duurzame samenleving. Voor 90% van de huizen stelt de overheid een huurplafond in. Het minimumloon wordt fors verhoogd. Er komt één arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor alle werkenden De bijstand en het minimumloon stijgen de komende kabinetsperiode met zo’n 20%. We schaffen de marktwerking in de zorg af. Kinderopvang wordt een gratis publieke voorziening. De plannen worden onder andere gefinancierd door de winstbelasting voor grote bedrijven te verhogen. Multimiljonairs staan voortaan jaarlijks 2% van hun vermogen af.

Wat jammer dat al deze fantastische veranderingen aan onze neus voorbijgaan na maart 2021. Dat GroenLinks misschien een paar zetels extra wint met deze geweldige beloftes maar dat het daarbij blijft. Ik wil best 2% van mijn vermogen afstaan en zelfs op deze gammele partij gaan stemmen. Maar we zijn helaas nog niet zo ver in de crisis dat het gezonde verstand doorbreekt bij het kiezersvolk. Bovendien schakelt Klaver zijn partij voor zeker uit van kabinetsdeelname tenzij hij – in tegenstelling tot vorige formatie – zal sjoemelen met zijn principes.

Ik vind Klaver niet echt een charismatische leider. Hij doet me een beetje denken aan een kapelaan die het goed met je voorheeft maar waar je door zijn zijige stem en verstopte zachte g niks van aan wilt nemen. Maar nu komt hij met plannen waar de PvdA en SP een puntje aan kunnen zuigen. Waar een coalitie op gesmeed kan worden met de andere ‘linkse’ partijen die dan wel een kans maakt om een enorme verschuiving te laten plaatsvinden. Alleen zoeken we dan nog een goeie kop voor de affiches. Marijnissen heb ik al een keer een beurt gegeven. Asscher word ik ook niet warm of koud van. Een linkse coalitie onder premier Aboutaleb dat lijkt me de oplossing! Moeten we daar nou echt nog vier jaar op wachten?

