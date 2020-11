Het web van islamofobie reikt tot diep in GroenLinks. Jesse Klaver neemt moslims bij GroenLinks in bescherming door alle andere 'verschrikkelijk conservatieve' moslims voor de bus te gooien.

GroenLinks zit verstrengeld in een web van islamofobie waar ze zelf aan mee spint. Jesse Klaver verwerpt moslimorganisaties als Milli Gorus, FEMYSO, IslamicRelief en de moslimbroederschap, maar heeft werkelijk geen benul. Enige binding met of begrip voor deze organisaties, die GroenLinks met een topkandidate als Kauthar Bouchallikht in huis haalde, werpt GroenLinks nu verre van zich.

Ik ben een moslimbroeder, en dan?

Jesse Klaver hekelt de hoepels waar moslims doorheen moeten springen om hun loyaliteit te bewijzen, om vervolgens waardevolle moslimkoepels verre van zich te werpen. Waarom moet een moslim van GroenLinks zo nadrukkelijk afstand nemen van Milli Gorus of de moslimbroederschap? Van welk gedachtegoed? Volgens de NOS streeft de moslimbroederschap naar ‘een democratische samenleving gebaseerd op islamitische principes’. Is dat zo eng of gevaarlijk? Moet een moslim daar afstand van nemen? Dan zeg ik: ik ben een moslimbroeder! En dan?

Jij bent anders

Jesse Klaver neemt moslims bij GroenLinks in bescherming door alle andere ‘verschrikkelijk conservatieve’ moslims voor de bus te gooien. Om dan vervolgens over de GroenLinks-moslim te zeggen: “Nee, maar jij bent anders, jij bent progressief, jij neemt afstand van de rest. Goed zo.”

De volgende hoepel voor moslims van GroenLinks

FEMYSO nam het begin deze maand in een open brief nog op voor hun samenwerkingspartner CCIF, een onlangs door Macron verboden anti-islamofobie organisatie. En dan? Wordt dat nu het volgende hoepeltje waar je als moslim van GroenLinks doorheen moet springen? Of we ook nog even CCIF en die FEMYSO-actie willen verwerpen? En dan? Daarna ook nog even afstand nemen van alle moslimorganisaties in Nederland die ook die actie publiekelijk steunen?

De hoofddoek van Femke Halsema

What’s next? Een appje van Femke? Dat ze zich stoort aan de hoofddoek. En dat ze nog steeds wacht op de dag dat alle moslima’s de hoofddoek verre van zich werpen? Of onder ede plaatsnemen in het verdachtenbankje tegenover Niels van den Berge? Hij is het GroenLinks-Kamerlid dat zich bij de parlementaire ondervragingscommissie voor ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (een mond vol voor: politieke islamofobie) ontpopte als een ware moslimbroeder-buster. Tot de tanden toe gewapend met termen als ‘taqiyyah’ – jargon waarmee je de loyaliteit van werkelijk iedere willekeurige moslim van goede wil eenvoudigweg diskwalificeert als onbetrouwbaar.

Islamofobie: van de programmacommissie tot het campagneteam

Ik ken een hele hoop waardevolle mensen bij GroenLinks, maar het web van islamofobie reikt helaas tot diep in de partij. Van de partijprogrammacommissie die na zeker 20 jaar aan onafgebroken moslimhaat in de Tweede Kamer nog steeds geen islamofobie benoemt in haar partijprogramma tot het landelijk campagneteam van GroenLinks dat bij monde van Jesse Klaver na twee rechtse briesjes bezweek onder de druk van de Israël-lobby. En wat te denken van de actie waarbij GroenLinks de stekker trok uit het LinksVerbond in Rotterdam (PvdA, GroenLinks, SP en NIDA) en NIDA voor de bus gooide, vanwege een vier jaar oude tweet met Israël-kritiek?

Neem zelf eens afstand van Macrons heksenjacht

Of gaat GroenLinks voor dé verandering nu ook eens kritisch naar zichzelf kijken? Naar haar eigen islamofobe denkbeelden en gebrek aan begrip van de islam. Gaat GroenLinks zelf eens een keertje afstand durven nemen? Afstand van bijvoorbeeld de heksenjacht op moslims door Emmanuel Macron, de Europese leider waar Jesse Klaver zo graag bij wil horen. Gaat GroenLinks snappen hoe waardevol een kandidate als Kauthar Bouchallikht is en hoeveel ze kan betekenen, voor zowel GroenLinks als voor de emancipatie van moslims en de islam in Nederland? Dan moet GroenLinks haar werkelijk accepteren en de ruimte geven om te zijn wie ze is.

Verandering: ongeloofwaardig

Gaat het partijkader inzien dat de islamitische organisaties die GroenLinks verwerpt, bondgenoten zijn in de strijd voor een meer sociale, duurzame en inclusieve toekomst? Zolang GroenLinks niet tot die verandering bij zichzelf in staat is, blijft elk verhaal of filmpje van GroenLinks, over geloof in verandering, diversiteit, of wat dan ook ongeloofwaardig.