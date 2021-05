De nieuwe informateur, Mariëtte Hamer, heeft minstens één ding gemeen met Herman Tjeenk Willink. Net als haar voorganger maakt ze deel uit van de PvdA. Dat is vast geen toeval. Het lijkt misschien vreemd om steeds iemand van een partij met maar negen Kamerzetels tot informateur te benoemen, maar het motief ligt nogal voor de hand. VVD, D66 en CDA hopen dat de PvdA bereid is de opengevallen plek van de ChristenUnie in te nemen in de regeringscoalitie. En wie zou die partij beter kunnen overhalen dan een prominent lid van deze club? Hamer zat zestien jaar in de Tweede Kamer voor de sociaaldemocraten. Van 2008 tot 2010 was ze zelfs fractievoorzitter. Ook is ze nog interim-partijvoorzitter geweest. Je mag dus aannemen dat ze enig gezag heeft in PvdA-kring.

Het vervelende voor de drie partijen van de oude coalitie is dat de PvdA vooralsnog geen aanstalten maakt om mee te gaan regeren. Partijleider Lilianne Ploumen vindt de voorstellen van VVD-leider Mark Rutte om de bestuurscultuur te veranderen nog altijd ‘onder de maat’. ‘Ik ben vandaag niet van oordeel veranderd,’ zei ze gisteren in een Kamerdebat, met een verwijzing naar de motie van wantrouwen die ze eerder steunde.

Ook GroenLinks stemde destijds voor die motie, die werd ingediend toen bleek dat Rutte CDA’er Pieter Omtzigt naar een ‘functie elders’ had willen dirigeren. Maar partijleider Jesse Klaver klonk gisteren toch een stuk minder afwijzend over Rutte. Weliswaar koestert hij weinig hoop dat de demissionaire premier zich plotseling als een Grote Hervormer zal ontpoppen, maar zijn toon was milder dan die van Ploumen. Klaver wil duidelijk de ruziefase in de formatie achter zich laten en gaan onderhandelen over de inhoud. ‘We kunnen proberen dingen anders te doen,’ sprak hij vergevingsgezind.

Ook eerder in de formatie liet de GroenLinks-leider al doorschemeren dat hij bereid is tot de nodige concessies. Vier jaar geleden verliet Klaver nog de onderhandelingstafel omdat hij vond dat VVD, CDA en D66 – ook destijds de beoogde regeringspartners – te weinig tegemoetkomend waren in het vluchtelingendossier. Maar aan het begin van het huidige formatieproces bleek hij als een blad aan een boom te zijn omgedraaid. Hij verklaarde geen plannen te hebben het asielthema opnieuw ‘op te spelen’. Bij voorbaat legde hij zich neer bij een ‘Europese oplossing’, die hij in 2017 nog zo ferm afwees.

Trouwens, de verkiezingsbelofte dat PvdA en GroenLinks niet zonder elkaar zullen gaan regeren schijnt Klaver ook al vergeten te zijn. Ploumen herhaalde aan het begin van de formatie nog een keertje dat zij niet zonder linkse partner in een kabinet stapt, maar Klaver had het er niet meer over. Zou hij het zich nog wel herinneren? Je krijgt haast de indruk dat GroenLinks liever wil regeren dan de PvdA.

Misschien heeft dat iets te maken met de voorgeschiedenis van de twee partijen. De PvdA heeft al vele malen deel uitgemaakt van kabinetten, ook met de VVD. Vooral de laatste maal – Rutte II (2012-2017) – zal haar heugen. De sociaaldemocraten leden vervolgens een verkiezingsnederlaag van 29 zetels, een nationaal record. Een dergelijke ervaring maakt je terughoudend. GroenLinks daarentegen heeft nog nooit geregeerd. Het heeft vast spijt dat het de gelegenheid daartoe vier jaar geleden heeft laten schieten. Nu is de partij kennelijk vast van plan de herkansing te grijpen. Ook al heeft ze zes zetels minder dan de vorige keer. En ook al heeft de beoogde premier intussen wel heel erg veel last van geheugenverlies gekregen.