De meeste mensen deugen, daarom laten ze zich vaak overheersen door mensen die niet deugen. Van Mark Rutte is inmiddels aangetoond dat hij niet deugt, wat Nederland betreft klopt de stelling dus. Zo strompelen we voort over ons oneindig laagland, met een collectief slecht humeur. Want deugen, dat doen we, alleen zijn we de hele dag chagrijnig. Ook mijn kop vulde zich maandag met giftige gedachten tijdens een eenvoudig supermarktbezoek.

‘Het ergst zijn de mensen die hun toch al passief-agressieve levenshouding koppelen aan corona-vroomheid’, gromde ik inwendig nadat een dame demonstratief een stap achteruitzette toen ik kwam aangesneld bij de groenteweegschaal. Desondanks deugde de vrouw waarschijnlijk, een passief-agressieve levenshouding zegt niets over je karakter, het is hooguit een slechte gewoonte die erin sluipt, zoals roken.

Terwijl ik vervuld van haat mijn broccoli woog, ruziede Nederland over het al dan niet doorgaan van het 538 Koningsfeest te Breda. “Vierhonderdduizend burgers tekenden de petitie tegen het evenement, tegelijk waren er aanwijzingen dat corona-demonstranten in groten getale naar Breda zouden komen”, berichtte NOS-verslaggever Joris van Poppel in het zesuurjournaal. Omdat de burgemeester de veiligheid niet langer kon garanderen, waren piepende shovels achter Van Poppel begonnen met het afbreken van feesttenten in groen-paarse 538-huisstijl.

Met corona had het naar mijn idee weinig te maken, de sfeer van ‘Ik niet? Dan jij ook niet’ ligt al jaren als verstikkende deken bovenop ons land. Ik herinner me de afscheidsuitzending van 538-presentator Edwin Evers in december 2018. Vanwege Evers’ bijzondere populariteit kwam premier Rutte hem een biervaasje brengen. Dit paste in de VVD-campagne voor de Eerste Kamerverkiezingen. ‘Nederland is een breekbaar vaasje dat we met zeventien miljoen mensen vasthouden’, luidde de boodschap.

“Tegen iedereen wil ik zeggen: geniet van alles, en gun elkaar wat”, besloot Evers z’n laatste programma op Radio 538. Rake woorden; gunnen is beter dan deugen.