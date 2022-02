Haagse sloopwoede

In de gemeente Den Haag regeert het kapitalisme. Alleen geld en grex (grondexploitatie) is van waarde. Een beschermd stadsgezicht? Dat poetst de PvdA-wethouder Balster wel weg door negatieve welstandsadviezen achter te houden. Een erfgoedstudie over het conservatorium? Die houden we ook nog even onder de pet. VVD-wethouder Mulder kijkt naar de cijfertjes en de D66-collega Bruines van economie roept nog eens dat die kantoren echt nodig zijn. Want anders, ja anders, vertrekt de ANWB. Misschien had je dan dit stukje stad niet moeten beloven aan die verschrikkelijk bond van dezelfde-windjack-dragende-koppels? Die in het buitenland alles van erfgoed waardeert en prijst, maar het in eigen land voor geen kont waardeert. En het Rijk? Want ook dat wil nog wat bouwen. Voor wie of wat weten ze echter nog niet. Ze zijn volkomen ongeïnteresseerd in waar haar m2 kantoortjes landen. Afspraak is afspraak. En de gemeente gaat op haar rug liggen.

Is er dan geen wethouder Monumentenzorg? Ik hoor het vragen. Ja, maar die is te druk met bomen kappen voor dikke trams die anders niet in de stad passen en het asfalteren van fietspaden. Of nog erger, bomen te kappen voor parkeerplaatsen aan de Mient, die niemand wil. Erfgoed interesseert hem niks. Een lightrail naar Scheveningen, niet naar Zuidwest. Daar wordt Van Asten blij van.

En zo komen we weer uit bij onze mooie stad. De inwoners van Zuidwest die smachten naar een beter huis, naar een beter leven. Sloop en nieuwbouw zet hun leven op z’n kop, maar enige compensatie? Ho MAAR! De analyse van de wethouder gaat niet over het oplossen van de problemen van de mensen die er NU wonen. Nee, er zijn te weinig rijke mensen om de problemen statistisch te verdoezelen.

Alle problemen voor meer woningen en de zoektocht naar vervangende woonruimte komen op de schouders van de huidige bewoners. En wethouder Balster? Inspraak duldt hij niet: “Over het voornemen tot sloop is geen participatie mogelijk”. De plannen presenteert hij als een sprookje, maar het is een nachtmerrie. En wie profiteert? Dat is natuurlijk Heijmans dat de komende 10 jaar exclusief en gegarandeerd de grond mag afnemen.

Den Haag is meer dan een spreadsheet; Meer dan een speeltuin voor vastgoedboertjes en ontwikkel-koortsdromen. U-vraagt-wij-draaien stedenbouw doe je maar lekker ergens anders. In ons Den Haag houden we de verhalen van het verleden vast, geven we er nieuwe betekenis aan, en bouwen aan een nieuwe toekomst. Samen maken we de stad.

Dit college laat een puinhoop achter. Maar net zo schuldig is een gemeenteraad die het laat gebeuren. 45 mensen die samen het bestuur controleren. Minimaal 23 mensen die in de praatjes van dit college trappen. Alsof er maar één weg is. F#^k off. Ga je schamen voor deze trieste gang van zaken. En kies op 14,15,16 maart voor een partij met ballen.