Hartverwarmende actie van Nederlandse journalist en politicus in Brandenburg

Jeroen Kuiper is een Nederlandse journalist en tevens gemeenteraadslid van ‘die Grüne’ in het Brandenburgse stadje Wolterdorf, circa 30 km ten oosten van Berlijn. Gisteren postte hij een bijzondere foto op Facebook. “We wonen nu met negen personen in huis, waarvan er vijf afkomstig zijn uit Charkiv”, schreef hij erbij en liet weten dat er aan tafel Engels, Duits, Nederlands, Oekraïens en Russisch wordt gesproken.

Zes dagen geleden organiseerde hij in Woltersdorf een vredesdemonstratie waar in een mum van tijd 300 mensen op afkwamen. Deze werd ondersteund door alle fracties van de gemeente en de burgemeester. De Nederlander stelde voor om als gemeente Woltersdorf te kijken wat de mogelijkheden zijn om een partnergemeente uit de Oekraïne in te lijven. “Ook al lijkt het nu nog ver weg, er zal weer een tijd komen waarin de culturele uitwisseling kan plaatsvinden, waarin schoolkinderen elkaar leren kennen en gemeenschappelijke projecten kunnen smeden. Kniazhychi zou een mogelijke kandidaat voor een dergelijke partnerstad kunnen zijn”, aldus Kuiper. Die Oekraïense gemeente heeft veel overeenkomsten met Woltersdorf, omdat die ook als voorstad ten oosten van de hoofdstad ligt.

Jeroen Kuiper is een man van woorden én daden. Dat blijkt uit het feit dat hij zich vijf dagen geleden aan de Pools-Oekraïense grens bevond om te wachten op 5 vrouwen en kinderen die naar Berlijn wilden. Na 18 uur wachttijd met een nacht op een parkeerplaats konden hij en mede-initiatiefnemer Sebastian Meskes eindelijk twee vrouwen en drie kinderen meenemen richting Berlijn. Ze waren sinds vorige week donderdag op de vlucht vanuit Charkiv met als bagage enkel een reistas en twee rugzakken. Hun huis werd door een Russische raket beschoten. Ze moesten een zoon en echtgenoot in de Oekraïne achterlaten. Dat schrijft Sebastian op Facebook.

“Deze mannen met een groot hart wachtten urenlang op ons aan de grens. Het checkpoint was veranderd, maar ze lieten ons niet achter. Op een ander checkpoint pikten ze ons op en reden dwars door Polen naar Duitsland, ze gaven ons te drinken, te eten, knuffels en hoop!!!” Dat schrijft de Oekraïense Maria Anna op Facebook. Zij behoort met Olga Zalevskaya, Sofia, Kostya und Ania tot de vijf personen die bij Jeroen aan tafel zaten. Maria Ana sluit haar post veelzeggend met de volgende woorden af: “WE VERY APPRECIATE YOUR HELP !!!!!!! THANK YOU!!! WE CAN’T EXPRESS IT WITH WORDS !!! PEACE FOR ALL OF US!!!!+#”