Hoe vaak is het woord vertrouwen de afgelopen weken in een negatieve context gepasseerd? Vertrouwen in de politiek, in de zorg, in de coronavaccins, in het vaccinatieprogramma, in de corona-app, in het onderwijs, in de woningmarkt, in de media, in het weerbericht en last but not least, in de koning! Ja, ook hij behoort tot het illustere rijtje van weinig of minder tot geen vertrouwen in! Tenminste dat zeggen de laatste polls over het koningshuis. En dat zijn dan weer de media, dus of we die dan zo maar kunnen geloven.

Ik denk in ieder geval dat ik de weg een beetje aan het kwijtraken ben in Nederland. Het lijkt wel of het afgelopen coronajaar voor velen het moment was om Nederland op zijn slechtst in de etalage te zetten. Zelfs onze zuiderburen kijken met enige neerbuigendheid en ironie naar ons gestuntel, onze ‘strijders’ tegen de overheid en haar complotten tegen de burgers. Bananenrepubliek, here we come! En, zoals het er nu naar uitziet, zijn we er nog lang niet. De notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire worden op dit moment besproken in de Tweede Kamer. Daar ruikt men bloed! Natuurlijk allemaal met de intentie voor een beter Nederland!

Een beter Nederland, waar zullen we beginnen? Ja, ik ben het volledig eens met een herziening van de werking van de verschillende machten. Het kan en mag niet zo zijn dat de balans hierin zoek is geraakt en er hierdoor mogelijk machtsmisbruik is. Het kan en mag niet zo zijn dat er hierdoor burgers van Nederland slachtoffer zijn of worden. Dus ja, aan de slag hiermee Tweede Kamer, Eerste Kamer en alles wat hier verder voor nodig is. Dat hier de primaire focus op komt in de komende periode, dat staat buiten kijf. Als je het hebt over een regeerakkoord op hoofdlijnen is dit punt 1. Dat is dan snel afgetikt en kunnen we vervolgens beginnen met andere zaken die de komende tijd ‘behoorlijk’ belangrijk zijn op de politieke agenda.

Zullen we dan wel een beetje uitgaan van het goede? Ik geloof namelijk niet dat het geen ‘vertrouwen in’, zoals in mijn eerste alinea beschreven, energie en creativiteit oplevert om de grote uitdagingen die er liggen, op te pakken. Ik geloof nog steeds dat, ondanks alle fouten en onhandigheden die ons tot dit dieptepunt van ‘vertrouwen in’ heeft gebracht, niet vanuit opzet en slechtheid van de mens is begonnen. Ik wil namelijk niet geloven dat er mensen zijn die met opzet een vaccinatieprogramma vertragen. Of die met opzet burgers traineren rondom hun toeslag. Of dat het ministerie van Onderwijs met opzet de leraren frustreert. Of dat Piet Paulusma expres het weer verkeerd voorspelt. Nee, ik geloof dat niet. Dan zijn we namelijk wel die bananenrepubliek geworden en is het hek echt van de dam. Zover is het nog niet hoop ik. Wel denk ik dat het oprecht erkennen van fouten, of zeggen dat je het eigenlijk niet precies weet, dat je het eerst uitzoekt voordat je antwoord geeft, helpt. We horen liever dat dan gedraai, afschuiven of vaagheden. Dat is geloofwaardiger en het serieus nemen van ons als burgers.

Zullen wij ons dan als burgers dat laatste stukje naar de finish van dit coronadrama, waarmee het ‘vertrouwen in’ volgens mij mee begon, gaan houden aan de nog steeds geldende maatregelen? Dat we dit doen voor alle medewerkers in de zorg? Dat zijn die mensen waar we voor hebben geapplaudisseerd en voor lul gezet hebben op de recente koningsdag. Dan is hiermee de stap naar het herstel van ‘vertrouwen in’ elkaar vanuit onze kant gezet!