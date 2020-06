Grote delen van de wereld worden op dit moment geteisterd door een enorme sprinkhanenplaag. Miljarden woestijnsprinkhanen dreigen hele oogsten op te eten. Waar de megazwermen neerstrijken, vreten ze alle gewassen op.

In Nederland hebben we te maken met durfkapitalisten die hetzelfde gedrag vertonen als deze woenstijnsprinkhanen. De werkwijze van de durfkapitalisten is simpel. Met geleend geld wordt een bedrijf, als de Hema, opgekocht en volgepropt met schulden. Hema dreigt te bezwijken aan zijn schuldenlast van ongeveer 782 miljoen euro. Jaarlijks moet er 50 miljoen euro rente worden opgebracht, ongeveer 7,5 keer het ebitda-bedrijfsresultaat. Als dat niet lukt dan moet er gesaneerd worden en binnen een paar jaar wordt op die manier het hele bedrijf kaalgevreten. De bakkerijen staan al lange tijd in de etalage. Het personeel heeft lage lonen en krijgt er al jarenlang niets, of amper iets bij behalve dan misschien een applaus omdat ze de hele coronacrisis hebben gewerkt. Nieuwe medewerkers verdienen tot wel 25% minder salaris en faciliteren de sprinkhanen om over hun ruggen winst te blijven maken. Er blijft niets over van wat eens onze nationale trots was.

Is Hema nog te redden van een faillissement? Het Estro-debacle in de kinderopvang staat ons nog vers in het geheugen. Die schuld moet weg. De kranten kopten dat de overheid Hema zouden moeten redden. Dat heeft alleen zin als de schuldenlast van Hema wordt aangepakt. We moeten af van de hoge mate van schuldfinanciering. De sprinkhanen bij Hema worden al jarenlang door de overheid gefaciliteerd. Zij kunnen winst maken met de regeling die door de rest van de maatschappij worden betaald. De overheid kan Hema dus alleen helpen als het systeem wordt aangepakt waarmee bedrijven kunnen worden kaalgeplukt en gebruikt als geldautomaat.

Ben ik faliekant tegen durfkapitaal? Hoe vreemd het ook lijkt, maar nee.

Durfkapitaal is een methode die zeker kan werken. Voor bijvoorbeeld startups en bedrijven die willen groeien, maar onvoldoende geld bij de bank kunnen ophalen. Wanneer de startup is uitgegroeid tot een goedlopend bedrijf dan kan de lening worden omgezet in aandelen in het bedrijf. Dat is kapitaal zonder gegarandeerd rendement en de vergoeding is de winst nadat de personeelskosten, de huur en belasting zijn betaald. Dat is een gezonde bedrijfsvoering en zo functioneert ieder klassiek bedrijf.

En dat is, wat ik Hema toewens. Zodat Hema weer écht Hema kan zijn!