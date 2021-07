Voel u genodigd bij de feestelijke bevrijding uit de ketenen van één van de vreselijkste misdrijven tegen de medemenselijkheid. U bent welkom bij de viering van Keti Koti. Het grote leed herdachten wij 30 juni met de nazaten, voor het eerst.

Dat was zó aangrijpend. Onze mooie steden met patriciërpanden zullen nooit meer dezelfde zijn, nu bekend raakt hoe zij gebouwd zijn door hebzuchtige regentenfamilies op de tranen van mishandelde, gevangen en verhandelde mannen en vrouwen. In het Openluchtmuseum bij de canon van Nederland ziet u de stempels om mensen te brandmerken, de enkelbanden om hen te boeien en de halsbanden om hen te ketenen.

Maar weet u, u gaat bij de canon ook de banjo horen, gemaakt van kalebassen; ontsnapte gevangen tegenkomen, veerkrachtige vrijheidsstrijders. En u ontmoet baron Van Hoëll, strijdend in de Tweede Kamer voor afschaffing van de slavernij.

Onze gewone voorouders hebben helemaal geen patriciërshuis gemunt uit suikerwinsten, maar wij zitten nu wel allemaal met de giftige erfenis opgescheept: racisme is de naam, uitgevonden tijdens de slavenhandel om het protesterende geweten tot bedaren te brengen met ideeën over inferieure volken. Dat heeft zich ongemerkt verspreid tot dagelijks kwaad. Dus wegwerken, die onbenoemde superioriteitsideeën, verbannen, de onuitgesproken lage verwachtingen over mensen die niet op ons lijken, stoppen met impliciet ‘ons kent ons’ – ons waarmaken als vrije mensen.

Landelijke bestuurders die excuses maken voor de patriciërs? Doen! Fijn als die aanvaard worden. Maar het echte werk zit in onze strijd als gewone menselijke mannen en vrouwen tegen alledaags racisme.

Dat is wat ons te doen staat voor nieuwe generaties kinderen, bij onze opvoeding, in de bibliotheek, in het museum, in de klas, in de organisatie, bij het bedrijf. Dat heet bevrijding. Laten we aan het werk gaan!

Kijk live mee: 1 juli 16.00 uur: