Even zag het er naar uit dat de regering en de boerenorganisaties tot een soort overeenkomst waren gekomen. Tijdens een ontbijt met de premier en Carola Schouten kregen zij de concessie los dat geen enkele landbouwer in het kader van de stikstofcrisis gedwongen zou worden zijn bedrijf te staken. En zo nog het een en ander.

De chaos op de wegen en die pop aan de galg in Gouda maken duidelijk dat de achterban deze resultaten niet pruimt. Je kunt natuurlijk zeggen dat er hoogstens enkele duizenden trekkers “op toer” waren terwijl ons land 150.000 boerenbedrijven telt maar dan reken je buiten het onderzoek dat Trouw publiceerde. Zestig procent van de agrariërs staat helemaal achter de Farmers Defence Force en onder hen is het FvD inmiddels de grootste partij. Dat is – om het even helder te stellen – de enige partij van Nederland die het wel goed vindt als arme kinderen niet mee mogen doen aan het schoolreisje of de kerstviering omdat hun ouders de zogenaamd vrijwillige bijdrage niet kunnen voldoen.

Wie moet nu niet denken aan de grootvaders van de hedendaagse ridders op de trekker, die in de hongerwinter op den duur alleen nog maar sieraden in betaling aannamen van langstrekkende stadsbewoners omdat hun kasten al barstensvol linnengoed lagen? Wie moet daar niet aan denken? Eentje niet in ieder geval. Dat is Jensen die zich per tweet helemaal achter de acties van woensdag plaatste. Kennelijk om aandacht te vragen voor zijn droefgeestige Youtube-kanaal. Voor het overige verliezen de boeren op grote schaal aan sympathie.

Hoe dan ook: ze stemden met hun trekkers. Dat compromis met de regering is van tafel. Blijft over de stikstofwet die door beide Kamers is aangenomen.

De boeren hebben zich door hun acties buiten de discussie geplaatst. Het is zeer de vraag in hoeverre hun woordvoerders nog weergeven wat zij denken en willen.

De volgende gedragslijn ligt nu voor de hand: de nieuwe stikstofwet wordt uitgevoerd en voor de rest niks. Als er nog protest volgt, dan worden de boeren om de oren geslagen met wat iedereen dan uit de mond van meewarige Binnenhoftijgers te horen krijgt: “Dat hebben we nu eenmaal met zijn allen democratisch afgesproken”.

Rutte heeft verleden jaar een groep captains of industry voor het diner of zo uitgenodigd. Nu kregen de boeren een ontbijt. Dit in scherpe tegenstelling tot zorgmedewerkers en leraren, zoals elders op deze site al is uiteengezet. Ze hebben die kans verkloot en niet zo zuinig ook.

Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten.