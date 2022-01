Heropen de cultuursector

Het slot moet nu echt van de cultuursector af. Het is disproportioneel dat de IKEA en de Bijenkorf wel open zijn, maar theaters, musea en bioscopen niet. En mocht het kabinet niet snel handelen, laten we dan doen wat onze zuiderburen deden: die wonnen een kort geding tegen de staat en dwongen zo heropening af.

We zien het allemaal: de cultuur is keihard geraakt door de coronacrisis. En waar de sector aanvankelijk het braafste jongetje van de klas leek – protesten bleven lang achterwege – is het nu tijd voor een stevige vuist. Straatacties, demonstraties en de plotselinge opening van horeca: de overheid staat het oogluikend toe of greep niet in. Maar als de cultuur een ludieke en fijne actie organiseert, besluit het gros van de burgemeesters ineens dat er gehandhaafd moet worden. Dat is oneerlijk. Of in de woorden van de Belgische Raad van State: disproportioneel

Laten we niet vergeten dat cultuur een gezondheidskwestie is. Kunstenaars voeden het kritisch en creatief kijk- en denkvermogen van ons land. Toen het kabinet bij de laatste persconferentie besloot om de roep van de sector opnieuw te negeren, nam de boosheid meteen flink toe. Inmiddels lijkt de juridische weg haast de enige uitweg. In België werd er eerst lacherig gedaan over de gang naar de rechter, maar inmiddels weten we dat het werkt. Want: als de meeste andere sectoren open zijn, waarom dan niet de cultuur? Als er één branche is die weet hoe je bezoek op afspraak organiseert, zijn zij het wel.

Essentieel belang

Binnenkort komt het kabinet met een visie over hoe we met coronavirus zullen moeten leren leven. Dat betekent dat Nederland uit de modus van het overleven zal stappen. Hoe doen we dat? Volgens filosofe Marli Huijzer woelt onderliggend aan de crisis de vraag naar sterfelijkheid. Een vraag die we nu ontwijken en spannend vinden. Toch is het júist de cultuursector, de plek van verbeelding, verwondering en kritiek, die ons kan helpen om na te denken over dit soort essentiële vragen. Kortom: cultuur is van levensbelang!

Daarom zeggen wij: heropen de cultuur zo snel mogelijk. Desnoods via een juridische procedure.

Marc Newsome – Voorzitter Netwerk Cultuur PvdA

Mark Gerrits

Henk Hofstra

Julie d’Hondt

Mirjam Sweid