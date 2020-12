Al een kleine twintig jaar probeert Joost Eerdmans via de puinhopen van Pim naar een invloedrijke politieke positie te klauteren. Tot dusver tevergeefs, maar waarschijnlijk volgt binnenkort een nieuwe poging. Op Twitter suggereert Eerdmans namelijk dat hij samen met Annabel Nanninga – net als hij een FvD-afvallige – een nieuwe partij gaat opzetten. Dat wordt dan de zoveelste poging om het veelbesproken ‘gat op rechts’ te vullen.

Dat daar ruimte is, hoeft niemand te betwijfelen. Pim Fortuyn toonde het begin deze eeuw aan. Zijn LPF haalde toen maar liefst 26 Kamerzetels en trad toe tot het eerste kabinet-Balkenende. Pim zelf heeft het helaas niet meer mogen meemaken, want hij werd kort voor de Kamerverkiezingen van 2002 vermoord. De door hem opgerichte partij bleek vervolgens een samengeraapt zootje van warhoofden en gelukszoekers, dat al heel snel hevig ruziënd uiteenviel. Balkenende I kwam daardoor in de annalen terecht als het kortst zittende kabinet van na de oorlog (overgangskabinetjes buiten beschouwing gelaten).

Maar daarna? Alleen de PVV van Geert Wilders heeft zich een vaste plek in het politieke landschap weten te verwerven. Maar tja, die is een beetje… hoe zullen we het noemen… de PVV is toch een beetje de partij van de tokkies en de wappies. Een beschaafd alternatief voor kiezers die de VVD te links vinden en Wilders te ordinair en te schreeuwerig is tot dusver niet van de grond gekomen. Al zijn er heel wat serieuze pogingen ondernomen. Onder meer door Rita Verdonk, door enkele LPF- en PVV-afsplitsingen en zelfs door een uitgetreden PvdA-Kamerlid (Jacques Monasch). Maar ze bleken geen van allen in staat ook maar één Kamerzeteltje te bemachtigen.

Afgelopen jaren deden vermoeden dat Thierry Baudet er eindelijk wel in zou slagen het ultrarechtse electoraat een serieuze optie te bieden. Zijn Forum voor Democratie haalde in 2017 twee zetels in de Tweede Kamer en maakte daarna een razendsnelle groei door. Vorig jaar werd de partij bij de Provinciale Statenverkiezingen zelfs de grootste van het land.

Lang mocht deze met boreale blijdschap begroete ontwikkeling echter niet duren. Al snel brak er in FvD zoveel herrie en gedonder uit dat de herinnering aan de LPF erbij verbleekte. Een paar weken geleden stortte Forum zelfs helemaal in elkaar. Allerlei volgelingen van Thierry ontdekten – beetje laat, maar soit – dat hun Aanbeden Leider een onverbloemde antisemiet is. Dat kon natuurlijk echt niet. Krokodillentranen schreiend verlieten ze de partij. Baudets FvD bestaat nog, maar het heeft volgens de peilingen nauwelijks aanhangers over. Zou het Eerdmans en andere ex-Baudetianen wel lukken een groot aantal kiezers voor hun karretje te spannen? Het valt ernstig te betwijfelen.

Misschien wordt het langzaamaan tijd om je af te vragen of er wel zo’n groot gat bestaat tussen de VVD en de PVV. Is er in het Nederlandse politieke domein wel plaats voor een partij die ‘rechts en toch netjes’ is? Kom je dan niet al heel vlug terecht bij de al te platvloerse ‘wij willen Ons Spierwitte Land terug’-roepers?

De enige nog net fatsoenlijke partij op rechts zou wel eens de VVD zelf kunnen zijn. Er zijn trouwens mensen die zelfs dat betwijfelen.