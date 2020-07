Het Black Renaissance Collectief heeft zich in een woedende brief gericht tot Shula Rijxman, topvrouw van de NPO. Het maakt groot bezwaar tegen de keuze van Jort Kelder om een tv-debat over racisme te leiden. Hij zou daarvoor te partijdig zijn en te FvD-achtig. Als het toch doorgaat, roept het Black Renaissance Collectief iedereen op om dit programma te boycotten. Uiteraard leidt dit tot ophef, vooral in rechtse kring, waar men opnieuw bevestiging vindt van de stelling dat de Nederlandse cultuur op het punt staat over de kling te worden gejaagd.

Nu is dat Black Renaissance Collectief net zoiets als de Federatie Joods Nederland, een klein clubje dat een hele grote broek aantrekt en zich het recht aanmatigt namens een totale bevolkingsgroep te spreken. Als je in de mobiele telefoons van talkshowredacteuren terecht weet te komen, dan lukt dat ook nog wel een beetje.

Toch staat het optreden van het Black Renaissance Collectief voor een mentaliteit waar de antiracisme strijd meer last dan gemak van heeft: uitsluiting. Kelder moet van het scherm gehaald worden wegens uitingen in het verleden. Tegelijkertijd wijst het collectief debat over racisme af omdat dit daarmee gelegitimeerd zou worden. Je kunt er dan immers ook vóór zijn. Racisme is echter misdadig en dat dient niet ter discussie te staan. Tegelijkertijd komt in de brief een merkwaardige definitie voor van “witheid”. Dat zou volgens de briefschrijvers een soort psychose zijn. Die verklaart dan weer de keuze voor Kelder.

Wie de brief leest, krijgt de indruk dat de NPO juist hém heeft uitgezocht om over racisme een grote en maatgevende discussie te leiden. Niets is minder waar. Komende zondag staat de publieke omroep in het teken van racisme. Vaste programma’s worden daarbij aangepast, ook dat van Kelder. Hij presenteert sinds een paar maanden voor de Avro/Tros de talkshow Stelling van Nederland. Daartoe wordt ergens in een of andere uithoek een mobiele studio opgetrokken waar, aldus de site een debat plaatsvindt op het scherp van de snede niet tussen politici maar tussen mensen uit alle lagen van de bevolking. Presentatie: Jort Kelder en de site onderstreept nog: politieke correctheid staat niet op het menu.

O, o, o, wat is die NPO toch links. Maar dit terzijde.

We hebben dus te maken met een gewoon tv-programma dat over van alles kan gaan maar deze keer over racisme omdat de hele tv-zondag in dat teken staat. Shula Rijxman kan De Stelling van Nederland moeilijk verplichten om juist op deze bijzondere dag een ander onderwerp aan de orde te stellen. Trouwens, wie het programma kent, weet wat voor vlees je in de kuip hebt met Jort Kelder en zijn afkeer van politieke correctheid.

Het heeft iets lulligs om iemand aan te schrijven van wie je denkt dat ze de grote baas is, die jouw doelwit wel eens een poepje kan laten ruiken. Vroeger kreeg ik van iemand die niet tevreden was over een stukje van mij, wel eens te horen: “Max Moszkowicz is toevallig een hele goede vriend van mij”. Of ze stonden op de allerbeste voet met Herman Wigbold. Kun je zien hoe lang dit allemaal geleden is maar het Black Renaissance Collectief probeert nog steeds met dezelfde bijl te hakken.

Het is allemaal te veel eer voor Jort Kelder en zijn talkshow met zogenaamde gewone mensen. Je zou er met een glimlach aan voorbij kunnen gaan als je niet wist dat de aanpak van het Black Renaissance Collectief in de Verenigde Staten inmiddels school heeft gemaakt. Daar worden daadwerkelijk mensen van het scherm gehaald, onderworpen aan massale veroordelingen of ontslagen omdat zij een kleine misstap hebben begaan. Zo moest de chef opinie van de New York Times het veld ruimen omdat hij een opiniestuk had doorgelaten met kritiek op de Black Lives Matter-beweging.

Een aantal bekende intellectuelen en mediapersoonlijkheden heeft zich in een open brief tegen deze heksenjagersmentaliteit gericht. Zij plaatsen die op één lijn met het antiliberalisme van Donald Trump. De ondertekenaren zijn niet de minsten. Een paar namen: Salman Rushdie, Noam Chomsky, Martin Amis, Anne Applebaum, Ian Buruma, Michael Ignatieff, J.K. Rowling, Gloria Steinem.

Aan het eind van hun brief komen zij tot deze wezenlijke slotsom:

Het inperken van het debat, door een onderdrukkende regering of een intolerante samenleving, treft altijd de machtelozen. Het stelt iedereen minder in staat tot het deelnemen aan het democratisch proces. Slechte ideeën bestrijd je door ze naar buiten te brengen, door te argumenteren, door te overtuigen, niet door ze tot zwijgen te brengen of door ze weg te wensen. Wij weigeren elke valse keuze tussen gerechtigheid en vrijheid. De ene kan niet zonder de andere bestaan.

De auteurs van de Amerikaanse open brief wijzen op het antiliberalisme van Trump. Dat vindt een parallel in de beweging van Thierry Baudet, die een rechtse zuivering van de omroep en de universiteiten eist. We hebben in Nederland waarachtig aan één heksenjacht genoeg. Het Black Renaissance Collectief is op de verkeerde weg. Als het onderdrukken van onwelgevallige meningen een kenmerk zou worden van de totale antiracisme beweging in Nederland, dan is haar strijd bij voorbaat verloren. De kans daarop is niet groot want de Black Renaissance Beweging is een splinter maar een gewaarschuwde beweging telt voor twee.

De NRC heeft de open brief inmiddels in een vertaling opgenomen. Lees hem hier.