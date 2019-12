Door de verkiezingsoverwinning van Boris Johnson verkeren aanhangers van de Brexit in een vreemde euforie. En ook Baudet, Wilders en hun aanhangers denken dat de aanstaande Brexit de Europese elites een poepie zal doen ruiken. Hun naïeve euforie doet mij denken aan een bekende grap van de Sloveense filosoof Slavoj Zizek. Wees gewaarschuwd de grap bevat, zoals wel vaker bij deze filosoof, een vulgair element:

“In de vijftiende eeuw, toen Rusland werd bezet door Mongolen, liepen een boer en zijn vrouw over een stoffige landweg. Een Mongoolse krijger te paard stopte aan hun zijde en vertelde de boer dat hij nu zou overgaan tot het verkrachten van de boer zijn vrouw. Hij voegde eraan toe ‘Maar omdat er veel stof op de grond ligt, moet je mijn ballen vasthouden terwijl ik je vrouw verkracht, zodat ze niet vies worden!’ Nadat de Mongool de daad had verricht en wegreed, begon de boer te lachen en te springen van vreugde. Zijn verraste vrouw vroeg: ‘Hoe kun je staan te springen van vreugde terwijl ik gewoon bruut werd verkracht in jouw aanwezigheid?’ De boer antwoordde: ‘Maar ik heb hem te pakken! Zijn ballen zijn bedekt met stof!'” (Zizek, S. 2009. First As Tragedy, Then As Farce, blz 6-7)

Volgens Zizek laat deze grove grap zien hoe hachelijk de situatie van de dissidenten was. Net als de boer dachten ze dat ze de partij-nomenklatura ernstige slagen toebrachten met hun kritiek, maar het enige wat ze deden was het imago van de nomenklatura – de testikels – licht vervuilen, terwijl de heersende elite de mensen bleef verkrachten. Gaat hetzelfde niet op voor de aanhangers van de Brexit? Ze denken de Europese elites een harde slag toe te brengen, maar uiteindelijk zal het Britse volk er niet op vooruit gaan.

De voorspellingen over de effecten van een Brexit zijn duister . Eerder werd er nog gevreesd dat de Britse bevolking haar toegang tot voedsel, medicijnen en brandstof zou gaan verliezen. Met de winst van Johnson heeft hij een mandaat gekregen om zijn deal door te voeren en is een dergelijk gitzwart no deal Brexit-scenario onwaarschijnlijk geworden. Wel is het waarschijnlijk dat de Britten een slechte deal zullen krijgen, slechter nog dan die eerder is onderhandeld door Theresa May. Zo wordt ingeschat dat de Britse economie met 6,4 procent zal krimpen. Vanwege de nieuwe grens dreigt nieuwe explosie van geweld in Ierland . Daarbij komt dat Johnson na de Brexit, gedurende een zware overgangsperiode, nieuwe vriendschappen op het internationale toneel zal moeten sluiten die niet gunstig zullen zijn voor de bevolking. Het is zeer waarschijnlijk dat hij om deze reden een handelsdeal zal sluiten met Trump waarbij hij de nationale zorg aan de Amerikanen in de uitverkoop zal doen . Trump verwees al naar zo’n deal in zijn felicitatie voor Johnson na diens verkiezingsoverwinning.

Wat opvalt aan de voorstanders van een breuk met Europa als multimiljonairs Jacob Rees-Mogg, Johnson en grachtengordeljongen Baudet is dat ze zelf elites zijn die over de rug van de normale burger persoonlijk gewin willen halen uit hun polariserende politiek. Dit doet mij denken aan een andere vaak door Zizek aangehaalde grap van de Marx Brothers:

‘Je ziet er uit als Emmanuel Ravelli.’

‘Ik ben Emmanuel Ravelli.’

‘Geen wonder dat je dan zo op Emmanuel Ravelli lijkt.’

Hetzelfde gaat op voor bovenstaande heren: Johnson, Rees-Mogg en Baudet. Ze zien er uit als rijke elitaire opportunistische volksmenners, ze zijn elitaire opportunistische volksmenners, dus geen wonder dat ze er ook op lijken!

Er valt zo een duidelijke conclusie over de Brexit te trekken: het Britse volk wordt genaaid. In de Verenigde Staten zorgde de opkomst van een extreemrechtse demagoog voor de opkomst van een meer links geluid bij de Democratische Partij. Het valt te hopen dat de Britten door het aankomende drama het licht gaan zien en er een sterk nieuw Labour opstaat. Want alleen met een sterk links front zal het mogelijk zijn dat te doen waar het uiteindelijk om gaat: ervoor zorgen dat rijke elites de bevolking niet meer naait.