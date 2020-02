Het coronavirus is in China overgesprongen van vleermuizen op mensen, zeggen ze. Ook al staan deze dieren in sommige gedeeltes van dat land op het menu, toch klinkt dit niet erg waarschijnlijk. Het lijkt meer een smoesje van de elite om haar verantwoordelijkheid voor de bewuste verspreiding van dit virus te verbergen. En ook om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de werkelijke meesters worden gehaald.

Wiens doelstellingen? Welke doelstellingen? Wie een beetje kan nadenken, wie oorzaak en gevolg met elkaar weet te verbinden, wie bekend is met het gegeven dat 1+1 twee is en 2+2 vier, ziet meteen het patroon.

We hebben te maken met een nieuw wapen in het kader van de islamisering. Dit virus is gecreëerd in geheime door salafisten met oliegeld betaalde laboratoria en eerst bij wijze van experiment losgelaten in China. Nu zijn Europa en de Verenigde Staten aan de beurt. Afrika heeft geen prioriteit, want daar is een groeiend deel van de bevolking al moslim. En Iran dan met zijn grote uitbraak? Salafisten zijn zoals wij allen weten Soennieten en derhalve de Sji-ieten vijandig gezind. Die zijn nog erger dan U en ik, de kafir. Welnu, in Iran zijn de Sji-ieten aan de macht. Door hun ketterij verdienen zij het gereduceerd te worden tot collateral damage.

Wie het coronavirus op een afstand wil houden, moet zich aan enkele islamitische leefregels houden. Om te beginnen is het schudden van handen uit den boze. Groeten dient op een andere manier te geschieden. Zo wordt onze overoude westerse manier van wederzijds kennis maken en respect betuigen ineens taboe verklaard. Wat is het alternatief? Voor de vorm wordt gesuggereerd elkaar dan met de elleboog aan te raken maar dat is omslachtig en ingewikkeld. In het bijzonder ouderen verrekken er gemakkelijk een spier bij. Hoe snel wordt de geaccepteerde groet dan een hoofdknik en de hand kort gelegd op het hart, precies zoals Sayad Salam groet, de beruchte salafistische imam uit Utrecht.

Daar blijft het niet bij. De mondkapjes zijn inmiddels uitverkocht. Je zult zien dat mensen in plaats daarvan shawls om hun gezicht zullen wikkelen. Zo gaan mensen die er anders niet over zouden peinzen, toch met half verborgen gelaat over straat. Dit zal steeds normaler worden, naarmate het coronavirus zich verspreidt. Je zult zien dat er straks voor het grote publiek het soort kleding op de markt komt, dat nu alleen nog gedragen wordt door medisch personeel op de quarantaine-afdeling. Waar vraag is, volgt altijd aanbod. En als dat te gering is, dan valt met voldoende stof, naald en draad en niet al te veel kleermakersoog toch een alles bedekkend alternatief te vervaardigen.

Die anti-corona uitdossing verschilt niet van een boerka.

Zo worden de geesten rijp gemaakt. De ‘virologen’ doen er aan mee met hun praatjes op de televisie, de media laten zich in de luren leggen, Rutte en zijn marionet Bruno Bruins tonen zich willige werktuigen.

Over een maand of wat is onder het mom van Volksgezondheid de islamitische bedekking gemeengoed. Rita Verdonk, Geert Wilders en Thierry Baudet, kampioenen van het handen schudden als heilige traditie, staan dan op een zijspoor. Hun strijd was vergeefs. Hoogstens zal in de toekomst hun portret nog verstolen worden getoond, met de gordijnen dicht, aan visite die echt betrouwbaar is.

Mij maak je niks wijs: de islamisering treedt een nieuwe fase in. Het coronavirus is het product van een salafistisch complot.