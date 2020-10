Nederland gaat met 17 miljoen virologen inmiddels gebukt onder besluiteloosheid hoe de coronacrisis het beste bestreden kan worden. Omgaan met onzekerheid op vele terreinen laat niet alleen een gapend gat zien tussen samenleving en de politiek, maar ook het ontbreken van een breed draagvlak onder de bevolking om de crisis op een bepaalde manier te lijf te kunnen gaan. Mede veroorzaakt door onze cultuur en individuele wijze van leven die door de corona-uitbraak zo glashelder worden blootgelegd. Al deze eigenschappen hebben economisch hun vruchten afgeworpen en tot succes en economische voorspoed geleid. Met als rode draad in elk proces van besluitvorming het zo geprezen poldermodel.

Polderen net zolang tot een breed draagvlak is verkregen om politieke besluiten te kunnen nemen. Dat model heeft ogenschijnlijk in de kern goed gewerkt tot aan de uitbraak van de corona-epidemie. Ogenschijnlijk, want door de coronacrisis zijn plotsklaps veel zwakke plekken die al veel langer bestonden blootgelegd. Dat is normaal en het positieve van elke crisis. Een wake up call voor zaken die beter moeten.

Nederland kampt niet alleen met 17 miljoen virologen maar ook met evenveel individuen die van nature niet veel op hebben met gezag en autoriteit. Voeg daarbij het dominant aanwezige liberale ‘laissez faire’-principe als leidraad voor politieke besluitvorming in crisistijd. Dan krijg je automatisch een blauwdruk van de huidige situatie met betrekking tot de coronacrisis in Nederland.

Linksom of rechtsom zullen knopen snel doorgehakt moeten worden om de coronabesmettingen te kunnen beperken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, luidt een bekend gezegde dat vaak als leidraad wordt gezien in crisismanagement. Voor Nederland zal aan strengere maatregelen, die ook gehandhaafd moeten worden, niet meer te ontkomen zijn. Een goede oefening onder enige politieke ordeningsdruk om alvast te wennen aan structurele veranderingen in onze toekomstige samenleving. Een samenleving die voor de immense uitdaging staat om niet alleen corona te bestrijden. Maar ook een daarop volgende grote economische recessie van ongekende omvang en een nog grotere energie- en klimaatcrisis.

Dat vraagt om essentiële, vergaande veranderingen in de samenleving, politiek, de politieke en economische besluitvorming. Maar vooral in het gedrag van de gemiddelde Nederlander.

De corona-epidemie laat duidelijk zien dat voor de toekomst het ‘laissez faire’-principe van voor de coronacrisis definitief failliet is. Met dat economisch principe kun je alle uitdagingen die onze jeugd staan te wachten niet meer aan. Die komen alleen verder als ‘verbinden’ zowel collectief als individueel centraal zal staan. Alleen dat borgt voor hen een realistisch toekomstperspectief. Daarnaast zal snel moeten worden begonnen met het bouwen aan een groter weerstandsvermogen bij de gemiddelde Nederlander. Een weerstandsvermogen om beter om te kunnen gaan met al deze noodzakelijke veranderingen. Alleen dan zal het grote crisiscomplex na corona beter te lijf gegaan kunnen worden.