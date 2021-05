Google is druk bezig met reclame te verkopen en houdt ondertussen de racistische en kapitalistische structuren in stand

De hoofdstad van Zimbabwe, het weer, uitjes in Groningen, noem het maar op en je googelt het. De zoekmachine Google is zelfs zo verankerd in ons hele leven dat het een werkwoord is geworden: googelen. Als je iets googelt klik je al snel op de bovenste resultaten die verschijnen en vertrouw je erop dat dit neutrale betrouwbare resultaten zijn. Een Googleresultaat is namelijk vrijwel synoniem met de waarheid. Het is daarom belangrijk te bespreken hoe Google bepaalt welke resultaten bovenaan verschijnen en welke wij niet zien.

Hier wil ik twee problemen uitlichten, namelijk de racistische en kapitalistische vooroordelen van Google resultaten.

Typ maar bij Google het woord ‘hand’ in en je ziet witte handen. En zoals wij allemaal weten bestaat de wereld niet alleen uit witte mensen. Of bijvoorbeeld ‘sexy’, wat voor iedereen iets anders betekent en zeker niet voor iedereen hetzelfde is. Google ‘sexy’ en er verschijnt een reeks witte vrouwenlichamen van lingeriewinkels. Amerikaans onderzoek toonde aan dat bij het googelen op stereotype zwarte namen andere resultaten en advertenties getoond worden dan anders.

Er wordt 25% vaker een advertentie getoond over ‘het zoeken naar criminele geschiedenis’. De google suggesties over een zwarte vrouw zijn ook niet mals, zie de afbeelding hiernaast.

Als je ‘beauty’ googelt krijg je juist witte vrouwen te zien met schoonheidsproducten. Hier zie je weer het witte perspectief op schoonheid én dat er direct allerlei producten worden aangeboden, lekker commercieel.

De schoonheidsproducten die je hierboven ziet zijn een voorbeeld van de commerciële, oftewel kapitalistische, voorkeur van Google zoekresultaten. Maar er zijn veel meer voorbeelden.

Gooi eens ‘coronatest Amsterdam’ erin en kijk wat je tegenkomt. Pagina’s aan private testbedrijven (geadverteerd of gewoon) en daartussen zit dan de GGD website. Bij de commerciële partijen betaal je een flink bedrag terwijl je bij de GGD gratis een test kan doen. Dit zie je ook bij allerlei andere publieke voorzieningen, zoals het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag of een urgentieverklaring voor sociale huurwoningen. Er verschijnen allerlei malafide bedrijfjes die dit voor een flinke prijs aan je verkopen en door Google gepresenteerd worden. De overheidswebsite is tussen deze zoekresultaten verstopt.

Dit alles toont aan dat de resultaten die je krijgt wanneer je googelt niet neutraal zijn maar vol zitten met vooroordelen en commerciële belangen. Google is druk bezig met reclame te verkopen en houdt ondertussen de racistische en kapitalistische structuren in stand. In het verleden is hier vaker ophef over geweest en heeft Google de specifieke voorbeelden aangepast, maar het onderliggende systeem onvoldoende gewijzigd. Vertrouwen op de zoekresultaten van Google en deze voor waarheid aannemen is dus problematisch. Google is en blijft een bedrijf dat bezig is met geld verdienen en daar kunnen wij de waarheid niet aan toevertrouwen.