Onze grote filosoof Johan Cruijff zei het al: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’. Goed om nog eens in herinnering te roepen nu we massaal geconfronteerd worden met de vervelende gevolgen van het coronavirus. Drie belangrijke pluspunten:

Het allergrootste voordeel van de pandemie is dat we worden gedwongen tot bezinning: alles wat we als vanzelfsprekend waren gaan beschouwen blijkt dat ineens toch niet meer te zijn. Iedereen die blind vertrouwde op een voorspelbaar verloop van het leven in de komende dagen en weken wordt ineens wakker geschud. Ernstige ziekten en zware ongelukken troffen sommigen van ons, soms, maar nu zijn we ineens allemaal tegelijk aan de beurt: de maakbaarheid van ons leven is voor iedereen beperkt. En vanuit dat besef mogen we best wat nederiger worden, en wat voorzichtiger vooruit kijken. Misschien moeten er een paar dingen anders in de toekomst?

‘Crisis biedt kansen.’ Je kunt kijken naar alles wat niet meer kan, maar tegelijkertijd stimuleert deze situatie creativiteit en ondernemerschap. Wat kan er nog wel? Of ‘in plaats van’? Onbekommerd en onbeperkt reizen is misschien verleden tijd, wat zijn de alternatieven? Online werken en beeldbellen krijgen onverwachte impulsen. En slimme ondernemers zullen producten en diensten gaan ontwikkelen die virus-resistent zijn. De mens is een vernuftig dier, dat zal juist nu weer blijken.

We moeten dankbaar zijn. We waren een beetje verwend geraakt met zijn allen. De impulsen die we hadden konden vaak zonder veel moeite worden omgezet in actie. We bedachten op donderdag dat we op vrijdag een weekend naar de zon in Spanje wilden vliegen. En het kon. Nu worden we vrij onverwacht met een klap geconfronteerd met een prijs die aan onze levensstijl blijkt te hangen. Wat rest is dankbaarheid. Niet de frustratie over alles wat misschien niet meer zo makkelijk kan, maar dank voor al die jaren dat we onbekommerd hebben mogen genieten. Genieten blijft mogelijk, altijd, maar misschien is iets meer bewustzijn over hoe goed we het nog altijd hebben wel zinnig. Ondanks, en dus ook dankzij dat virus…