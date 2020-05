Nog maar een paar nachtjes slapen en dan begint na het samenkomstengedonder het groot mondkapjesgesodemieter.

De autoriteiten maken het publiek wijs dat je met gerust hart een onderlinge afstand van minder dan anderhalve meter aan kunt houden als iedereen maar een mondkapje draagt. Dit geldt echter uitsluitend voor het openbaar vervoer. Elders is dit niet het geval. Daar maakt zo’n mondkapje kennelijk niets uit. Anders – ik heb het vaker geschreven – was het nieuwe normaal overbodig en hebben we ons voor niks de grootste economische crisis uit de wereldgeschiedenis op de hals gehaald. Dan had alles gewoon open kunnen blijven, misschien met een paar aanpassingen. Het was in ieder geval niet nodig geweest de halve economie op slot te gooien.

De overheid – niet de wetenschap – wijst ons er bovendien op dat medische mondkapjes uit den boze zijn want die moeten gereserveerd blijven voor de zorg. Met een niet-medisch mondkapje bescherm je niet jezelf – gaat de merkwaardige uitleg verder – maar de ander omdat je op deze manier de beruchte aerosolen vol stukjes corona binnenboord houdt. Je wordt dus niet door je eigen mondkapje beschermd maar door die van de omstanders. Geweldig toch! Samen overwinnen wij het virus.

Je kunt mondkapjes kopen maar ook zelf maken. Onze zorgzame regeerders hebben daarom op de site rijksoverheid.nl een pdf geplaatst met een patroon. Je hebt daarvoor textiel nodig. Welke stof precies, daarover volgt geen uitsluitsel. Je leest hier en daar wel dat katoen een goed idee is maar dat is blijkbaar geen officiële informatie met het keurmerk des rijks erop gestempeld. Essentieel is dat een mondkapje de neus en de mond goed afdekt. Een sjaal of een zakdoek zijn dan ook onvoldoende. Dan kunnen de aerosolen ontsnappen in de ruimte tussen huid en textiel.

Enkele weken geleden verscheen op het internet een prachtige instructievideo. Met enig handig knipwerk viel een sok om te toveren tot een mondkapje dat aan alle niet medische eisen voldeed. Mijn lief maakte er één voor mij. Het stond geweldig en het leek mij aardig om er een bijpassend pochet bij te dragen.

Mag niet. Verboden. Er hebben een paar lui over na zitten denken. Op de site van de Rijksoverheid staat nu: “…mondkapjes gemaakt van een sok zijn niet toegestaan in het openbaar vervoer”.

Je mag je mondkapje overal van maken als het maar textiel is maar o wee als dit textiel ooit dienst heeft gedaan als sok, enkel, wreef, hiel en tenen heeft omsloten. Dan komt er een boete aan van 95 euro. Ook al zijn mond en neus nog zo zorgvuldig bedekt.

Wel is eten en drinken in de trein toegestaan. Daartoe mag men het mondkapje kort naar beneden brengen zodat het onder de kin hangt. Daarmee wordt de veronderstelde werking tenietgedaan. De aerosolen varen vrolijk naar buiten op de luchtstromen die ontstaan door het happen, het slikken, het met open mond kauwen en de hoestpartijen die het gevolg zijn van het smerige eten dat in de Nederlandse treinen, bussen en trams al sinds hun ontstaan usance is. Geen mens is blijkbaar op het idee gekomen om in het kader van de crisis die ons vaderland met zoveel brute kracht getroffen heeft, eten en drinken in het openbaar vervoer kortweg te verbieden. En dat terwijl je vroeger in de Randstadrail van een BOA nog wel eens een boete kon krijgen omdat je een boterhammetje met kaas at.

Het mondkapjesbevel is zo onlogisch als wat. Wie er goed over nadenkt, weet dat het allemaal nergens op slaat. Daarom is bij mij een wantrouwige gedachte ontstaan: die verplichting tot het dragen van een mondkapje is bedoeld om het gebruik van het openbaar vervoer te ontmoedigen. Je moet een extra drempel over naar trein, tram of bus. Het vergt inspanning: je moet eerst aan de juiste mondkapjes zien te komen. Je hebt er immers meer dan één nodig want na het uitstappen dien je ze in een plastic zakje te bewaren en thuis op 60 graden te wassen, wat het Nederlandse volk in een proces van jaren is afgeleerd met het oog op het milieu. De onderliggende boodschap is: mens ga fietsen. Of neem anders de auto.

En dan zijn er ook nog die waarschuwende verhalen over langdurig verblijf in kleine bedompte ruimtes….